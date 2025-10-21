Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sabah namazı güneş doğduktan sonra kılınır mı?

Sabah namazı güneş doğduktan sonra kılınır mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sabah namazı güneş doğduktan sonra kılınır mı?
Sabah namazı vaktinin tam olarak ne zaman bittiği ve güneş doğduktan sonra kılınıp kılınamayacağı konusu, sık sık gündeme geliyor. Sabah namazı güneş doğduktan sonra kılınır mı araştırılıyor.

Sabah namazını güneş doğduktan sonra kılınıp kılınmayacağı sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Namaz vakitlerinin kapsamı ve uygulanışı merak konusu. 

SABAH NAMAZI GÜNEŞ DOĞDUKTAN SONRA KILINIR MI?

İslam hukukuna göre sabah namazının vakti imsakla başlar ve güneşin doğuşuyla sona erer. Dört mezhepte de sabah namazının vakti, güneş vakti doğana kadar olduğu açıkça belirtilir. Güneş doğduktan sonra kılınan sabah namazı, artık vakti içinde değil, kaza hükmünde kabul edilir. Mekruh vakit çıktıktan sonra kaza edilir.

GÜNEŞ DOĞDUKTAN SONRA KILINAN SABAH NAMAZI GEÇERLİ Mİ?

Güneş doğduktan sonra namaz kılmak mümkündür ancak bu durumda namaz kaza olur. Vakti içinde kılınmış sayılmaz.

NAMAZ KILMASI MEKRUH VAKİTLER

Hanefî mezhebine göre üç vakitte namaz kılmak tahrimen mekruhtur; güneşin doğduğu an, zeval vakti (günün ortası) ve güneşin battığı an.

Bu vakitlerde farz namazlara başlanmaz, nafile namazlar ise mekruh kabul edilir. Güneşin doğmasından yaklaşık 40 dakika sonra başlayan Duha vaktine kadar namaz kılmak uygun değildir.

 

