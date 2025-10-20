Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 7 ilde tatbikat planlandı!

AFAD yetkilileri, gerçekleştirilecek tatbikatın yalnızca bir prova olmadığını, aynı zamanda afet bilincini toplumun her kesimine kazandırmayı hedeflediğini belirtiyor. Gerçek bir deprem senaryosu üzerinden uygulanacak tatbikat, hem kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek hem de vatandaşların kriz anında sergilemesi gereken davranışları pekiştirmek için oldukça önemli. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?









DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Türkiye’de yaşabilecek bir deprem anında vatandaşların bilinçli ve doğru davranış sergilemesini sağlamak amacıyla AFAD tarafından büyük bir tatbikat düzenleniyor. Marmara Bölgesi’ni kapsayan deprem tatbikatı 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.30’da başlayacak.

Tatbikat sırasında 45 saniye boyunca “Çök-Kapan-Tutun” hareketi uygulanacak ve tüm katılımcılardan bu hareketi tatbikat kapsamında yerine getirmeleri bekleniyor.

Eş zamanlı olarak verilecek Seviye 4 alarmı ve çalacak sirenler, tatbikatın gerçekçiliğini artırmayı hedefliyor. Vatandaşlar siren sesini duyduklarında paniğe kapılmadan tatbikatı bir eğitim fırsatı olarak değerlendirecek.

Tatbikat sırasında vatandaşlar bina tahliyesi ve güvenli toplanma alanlarına yönlendirme uygulamalarına katılacak. Uzmanlar, deprem anında sakin kalmanın, güvenli alanlara yönelmenin ve doğru müdahale adımlarını uygulamanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.

DEPREM TATBİKATI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

AFAD tarafından organize edilen tatbikat İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Belirlenen illerdeki kurumlar ve vatandaşlar, tatbikat kapsamında sirenlere ve Seviye 4 alarmına göre hareket edecek.