Çorum'da sosyal medyada çocuklar için skandal içerik! Bomba yapma videosu bile hazırlamışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı/ Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çorum'da 18 yaş altındaki çocuklara sosyal medya üzerinden bomba yapımı, silah kullanımı ve eylem düzenleme gibi skandal içerikli paylaşımlar yapan 3 şüpheliye yönelik Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum, Yozgat ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum'da sosyal medya üzerinden çocuklara bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama gibi konularda eğitimler veren ve radikal düşünceleri aşılayan şahıslara yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Çorum'da sosyal medyada çocuklar için skandal içerik! Bomba yapma videosu hazırlamışlar - 1. Resim

BOMBA YAPIMI, SİLAH KULLANIMI, MOLOTOF HAZIRLAMA...

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlendiğini tespit etti. Ekipler, bu gruplarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi eğitim içerikli paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Çorum'da sosyal medyada skandal içerik paylaşımı! Çocuklara bomba yapma öğretmişler - 1. Resim

DİĞER ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI 

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum merkezli olarak Yozgat ve Niğde illerinde 3 hedef şahsa yönelik 14 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon icra edildi.

Operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki tahkikat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 17 Ekim'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 18 yaş altı kişilerin sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlenerek aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdikleri, radikal düşünceleri normalleştirip sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi konularda paylaşım yaptıkları belirlendi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum, Yozgat ve Niğde'de belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."

