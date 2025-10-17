Bugün deprem oldu mu? 17 Ekim Son Depremler Listesi

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Malatya’nın Yeşilyurt ve Pütürge bölgelerinde 7 kilometre derinliklerde art arda sarsıntılar meydana geldi. Aynı şekilde Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ve Kütahya’nın Simav ilçesi de gün boyunca hafif ve orta şiddette depremlerle sallandı.

Depremlerin büyüklükleri genellikle 1,0 ile 2,5 arasında değişirken, bazı bölgelerde 3’e yaklaşan küçük çaplı depremler meydana geldi.

17 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ