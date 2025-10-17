Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün deprem oldu mu? 17 Ekim Son Depremler Listesi

- Güncelleme:
17 Ekim 2025 tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda deprem kaydedildi. Küçük çaplı meydana gelen mikro depremler AFAD tarafından kaydedildi. Vatandaşlar ise bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını merakla araştırmaya başladı.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Malatya’nın Yeşilyurt ve Pütürge bölgelerinde 7 kilometre derinliklerde art arda sarsıntılar meydana geldi. Aynı şekilde Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ve Kütahya’nın Simav ilçesi de gün boyunca hafif ve orta şiddette depremlerle sallandı.

Depremlerin büyüklükleri genellikle 1,0 ile 2,5 arasında değişirken, bazı bölgelerde 3’e yaklaşan küçük çaplı depremler meydana geldi.

Bugün deprem oldu mu? 17 Ekim Son Depremler Listesi - 1. Resim

17 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

