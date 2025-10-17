Bugün deprem oldu mu? 17 Ekim Son Depremler Listesi
17 Ekim 2025 tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda deprem kaydedildi. Küçük çaplı meydana gelen mikro depremler AFAD tarafından kaydedildi. Vatandaşlar ise bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını merakla araştırmaya başladı.
BUGÜN DEPREM OLDU MU?
Malatya’nın Yeşilyurt ve Pütürge bölgelerinde 7 kilometre derinliklerde art arda sarsıntılar meydana geldi. Aynı şekilde Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ve Kütahya’nın Simav ilçesi de gün boyunca hafif ve orta şiddette depremlerle sallandı.
Depremlerin büyüklükleri genellikle 1,0 ile 2,5 arasında değişirken, bazı bölgelerde 3’e yaklaşan küçük çaplı depremler meydana geldi.
17 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|17-10-2025 11:44:32
|37.9656
|38.195
|7
|ML
|1.5
|Merkez (Adıyaman)
|17-10-2025 11:42:11
|39.1425
|28.9844
|6.83
|ML
|1.4
|Simav (Kütahya)
|17-10-2025 11:19:27
|39.2636
|28.2919
|3.73
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17-10-2025 11:05:12
|38.1356
|38.4303
|7
|ML
|1.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|17-10-2025 10:56:41
|38.255
|38.6406
|7
|ML
|1.5
|Pütürge (Malatya)
|17-10-2025 10:56:02
|38.0717
|37.6439
|7
|ML
|1.7
|Doğanşehir (Malatya)
|17-10-2025 10:43:16
|40.8583
|31.7408
|7.19
|ML
|1.1
|Merkez (Bolu)
|17-10-2025 10:34:19
|39.2075
|29.0272
|7.14
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|17-10-2025 10:23:46
|38.1367
|38.4161
|7.29
|ML
|1.8
|Yeşilyurt (Malatya)
|17-10-2025 10:21:58
|39.2406
|28.9758
|6.87
|ML
|2.5
|Simav (Kütahya)
|17-10-2025 10:17:46
|38.2214
|38.0408
|7
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|17-10-2025 10:17:43
|39.2672
|28.1058
|8.75
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17-10-2025 10:12:17
|38.3733
|30.4472
|7.23
|ML
|1.7
|Dinar (Afyonkarahisar)
|17-10-2025 10:10:26
|39.2461
|28.9942
|7
|ML
|2.0
|Simav (Kütahya)
|17-10-2025 10:00:16
|39.1825
|28.1275
|7
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
