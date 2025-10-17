Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 17 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? İşte puan durumu!

17 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? İşte puan durumu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
17 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? İşte puan durumu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, 17 Ekim 2025 haftanın finali ile ekranlarda yer aldı. En yüksek puanı alan gelin 10 altın bilezik ödülünü alırken, en düşük puanlı yarışmacı eleniyor.

Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta, gelinlerin mutfak hünerlerini sergilediği rekabet dolu bir program olarak izleyicileri ekrana topluyor. 17 Ekim finali, haftalık puanlama ve ödüllerle sezonun en heyecanlı bölümlerinden biri oldu.

17 EKİM GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 17 Ekim 2025 haftanın finalinde, en yüksek puanı toplayan gelin 10 altın bilezik ödülünün sahibi oluyor. Kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayan gelin, bileziklerin de sahibi oluyor.

17 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? İşte puan durumu! - 1. Resim

17 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 17 Ekim 2025 puan durumu, haftanın tadımları ve kayınvalidelerin oylarıyla netleşecek.

Hanife:

Tuğba:

Miyase:

Öykü:

17 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 17 Ekim 2025 haftanın finalinde en düşük puanı alan gelin eleniyor. Kayınvalidelerin değerlendirmesiyle belirlenen yarışmacı, yarışmaya veda edecek ve programa yeni gelinler katılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kız kardeşini dövüp üzerine kaynar su dökmüştü! O ağabey hakkında yeni gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
30 Ekim tatil mi, 29 Ekim'de resmi kurumlar kapalı mı? - Haberler30 Ekim tatil mi, 29 Ekim'de resmi kurumlar kapalı mı?DGS ek tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2025: DGS ek tercih sonuçları açıklandı - HaberlerDGS ek tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2025: DGS ek tercih sonuçları açıklandıBaek Sehee öldü mü, neden öldü? Dünyaca ünlü Güney Koreli yazar sevenlerini üzdü - HaberlerBaek Sehee öldü mü, neden öldü? Dünyaca ünlü Güney Koreli yazar sevenlerini üzdüStranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak? Netflix tarihi açıkladı! - HaberlerStranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak? Netflix tarihi açıkladı!17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte açıklanan son veriler... - Haberler17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte açıklanan son veriler...Yaprak Dökümü Oğuz öldü mü, yaşıyor mu? Sevilen dizi Yaprak Dökümü tekrar bölümleri ile ekrana geliyor - HaberlerYaprak Dökümü Oğuz öldü mü, yaşıyor mu? Sevilen dizi Yaprak Dökümü tekrar bölümleri ile ekrana geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...