Yaprak Dökümü Oğuz öldü mü, yaşıyor mu? Sevilen dizi Yaprak Dökümü tekrar bölümleri ile ekrana geliyor

Yaprak Dökümü tekrar bölümleriyle, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Yakından takip edilen popüler dizi de Oğuz, kaçmaya çalışırken vurulur. Peki, Yaprak Dökümü Oğuz öldü mü, yaşıyor mu? İşte tüm detaylar...

Yayınladığı döneme damgasını vuran ve aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ izlenmeye devam edilen dizide Oğuz'un vurulma sahnesi çok konuşuldu.

YAPRAK DÖKÜMÜ OĞUZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Yaprak Dökümü dizisinde Tolga Karel'in oynadığı Oğuz karakteri tekneyle kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak hastaneye kaldırılır. Ancak Oğuz ölmemiştir, yaşıyordur.

Yaprak Dökümü'nün final sahnesinde suçunu itiraf ederek hapse giren Oğuz karakteri ölmemiştir.

YAPRAK DÖKÜMÜ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yaprak Dökümü kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimlerin yer alıyor. Dizi 2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlandı.