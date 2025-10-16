Yaprak Dökümü bugün neden yok, bitti mi? 16 Ekim Perşembe Kanal D yayın akışı...
Yaprak Dökümü bugün neden yok, bitti mi? sorusuna cevap aranıyor. Dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü, tekrar bölümüyle Kanal D izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi her gün 11:00'da ekrana gelip 14:00'da bitiriyordu. Ancak bugün diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler, Yaprak Dökümü'nün neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, 16 Ekim Kanal D yayın akışı...
Yaprak Dökümü dizisinin sıkı takipçileri tarafından tekrar bölümü yayın durumu araştırılıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin bugün yayınlanmaması ve Kanal D yayın akışında yer almamasının nedeni gündeme geldi.
Yaprak Dökümü'nü ekranlarda göremeyen izleyiciler 16 Ekim 2025 Perşembe günü yayın akışını incelemeye başladı.
YAPRAK DÖKÜMÜ BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?
Yaprak Dökümü dizisinin tekrar bölümü bitmemiştir. Yaprak Dökümü hafta içi her gün saat 11:00'de Kanal D'de ekrana geliyordu. Ancak 16 Ekim Perşembe günü Yaprak Dökümü yerine yeni dizi Güller ve Günahlar tekrar bölümü yayınlanıyor.
Yaprak Dökümü 17 Ekim Cuma yine aynı saatinde yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu nedenle yarın Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümü kaldığı yerden devam edecektir.
16 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Güller ve Günahkarlar
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Güller ve Günahkarlar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir
23:15 - Eşref Rüya
02:00 - Poyraz Karayel