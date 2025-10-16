Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yaprak Dökümü bugün neden yok, bitti mi? 16 Ekim Perşembe Kanal D yayın akışı...

Yaprak Dökümü bugün neden yok, bitti mi? 16 Ekim Perşembe Kanal D yayın akışı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaprak Dökümü bugün neden yok, bitti mi? 16 Ekim Perşembe Kanal D yayın akışı...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaprak Dökümü bugün neden yok, bitti mi? sorusuna cevap aranıyor. Dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü, tekrar bölümüyle Kanal D izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi her gün 11:00'da ekrana gelip 14:00'da bitiriyordu. Ancak bugün diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler, Yaprak Dökümü'nün neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, 16 Ekim Kanal D yayın akışı...

Yaprak Dökümü dizisinin sıkı takipçileri tarafından tekrar bölümü yayın durumu araştırılıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin bugün yayınlanmaması ve Kanal D yayın akışında yer almamasının nedeni gündeme geldi. 

Yaprak Dökümü'nü ekranlarda göremeyen izleyiciler 16 Ekim 2025 Perşembe günü yayın akışını incelemeye başladı.

Yaprak Dökümü 76. Bölüm

YAPRAK DÖKÜMÜ BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Yaprak Dökümü dizisinin tekrar bölümü bitmemiştir.  Yaprak Dökümü hafta içi her gün saat 11:00'de Kanal D'de ekrana geliyordu. Ancak 16 Ekim Perşembe günü Yaprak Dökümü yerine yeni dizi Güller ve Günahlar tekrar bölümü yayınlanıyor.

Yaprak Dökümü 17 Ekim Cuma yine aynı saatinde yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu nedenle yarın Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümü kaldığı yerden devam edecektir.

90.bölüm İzle

16 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Güller ve Günahkarlar
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Güller ve Günahkarlar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir
23:15 - Eşref Rüya
02:00 - Poyraz Karayel

Kaynak: Türkiye Gazetesi

PKK’nın son kaçış rotası kapandı! 2002’den beri ilk kez Japonya'da sınır dışı dalgası başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde! - Haberler22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde!5G'ye ne zaman geçilecek, Türkiye'ye 5G ne zaman gelecek? İhale sonuçları duyuruldu! - Haberler5G'ye ne zaman geçilecek, Türkiye'ye 5G ne zaman gelecek? İhale sonuçları duyuruldu!Fenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Mücadele Kadıköy'de oynanacak - HaberlerFenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Mücadele Kadıköy'de oynanacakArif Erkin Güzelbeyoğlu öldü mü, kaç yaşındaydı? Yabancı Damat'ın Memik dedesiydi - HaberlerArif Erkin Güzelbeyoğlu öldü mü, kaç yaşındaydı? Yabancı Damat'ın Memik dedesiydiSOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman? Uçuş saatleri belli oldu - HaberlerSOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman? Uçuş saatleri belli olduKaosun Anatomisi 4. bölüm ne zaman? Yayın günü belli oldu - HaberlerKaosun Anatomisi 4. bölüm ne zaman? Yayın günü belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...