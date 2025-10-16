Gazze’de Türkiye dönemi! Erdoğan’a Filistin’den övgü yağdı

Gazze’de ateşkesin ardından Türkiye’nin diplomatik ve insani sahadaki etkisi giderek artıyor. Filistinli yetkililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece “gerçek bir katma değer” sağladığını belirtirken, ABD yönetimi de Türkiye’nin enkaz altındaki esirlerin tespiti sürecinde üstlendiği rolü öne çıkardı.

Türkiye, Gazze’deki yardımların koordinasyonu için ise Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu’nu Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atadı.

'ERDOĞAN ATEŞKESE GERÇEK KATKI SAĞLADI'

Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Muhammed Iştiyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece “gerçek bir katma değer” sağladığını söyledi. Washington’dan gelen açıklamalarda da Türkiye’nin, Gazze’de ölü esirlerin cenazelerinin tespiti ve arama kurtarma faaliyetlerinde aktif rol oynayacağı aktardı.

Cenevre’de konuşan Iştiyye, Gazze’de sağlanan ateşkes ve Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nin “doğru yönde atılmış çok önemli bir adım” olduğunu belirtti.

“Orada bulunan liderler anlaşmaya garantör oldu çünkü kimse İsrail’e güvenmiyor. Uluslararası garantörlere ihtiyaç vardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçteki katkısı gerçek bir katma değer oldu” dedi.

Iştiyye, Türkiye’nin Filistin, ABD ve bölge ülkeleriyle kurduğu dengeli ilişkiler sayesinde Gazze’deki çözüm sürecinde “benzersiz bir aktör” haline geldiğini söyledi.

Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu

TÜRK EKİPLERİ GAZZE'DE!

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Gazze’ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibi ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak üzere Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı.

Güllüoğlu dün itibarıyla ekibiyle birlikte sahaya geçti. Gazze’de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tespiti, BM ajanslarıyla iş birliği, hasta tahliyeleri ve sağlık desteği gibi konularda koordinasyonu yürütecek.

ABD: TÜRKİYE ENKAZ ALTINDAKİ ESİRLER İÇİN HAZIR

Washington’da düzenlenen basın brifinginde konuşan üst düzey iki ABD’li danışman ise Gazze’de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının tamamlandığını ve artık “ikinci aşamaya” geçildiğini duyurdu.

ABD’li yetkililer, ölü esirlerin cenazelerinin tespiti konusunda Türkiye’nin kritik bir rol oynayacağını açıkladı.

“Gazze yerle bir olmuş durumda, enkaz altında çok sayıda ceset var. Türkiye, deprem tecrübesiyle 81 kişilik bir kurtarma ekibini göndermeyi teklif etti. Onları sahada görevlendirmeyi planlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE, ULUSLARARASI SÜRECİN MERKEZİNDE

ABD’li danışmanlar, ikinci aşamada Gazze’de “Uluslararası İstikrar Gücü” kurulmasının planlandığını, Türkiye’nin bu yapıda yer almasının beklendiğini söyledi. Endonezya, Mısır, Katar ve BAE’nin de süreçte rol alması öngörülüyor.

Filistin tarafı Erdoğan’ın garantörlük rolünü överken, Washington da Ankara’nın hem diplomatik hem insani sahada “aktif ve güvenilir ortak” haline geldiğine dikkat çekti.

Gazze’deki yeni dönemde Türkiye’nin hem diplomasi masasında hem sahada belirleyici rol oynaması bekleniyor.