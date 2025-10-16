Bangladeş'in eski Başbakanı Hasina’ya idam cezası! 1400 kişinin ölümüne neden olmuştu

Bangladeş’te savcılar, eski Başbakan Şeyh Hasina hakkında insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla yürütülen davada idam cezası talebinde bulundu.

Başsavcı Tajul Islam, Perşembe günü başkent Dakka’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasina için en ağır cezanın istendiğini duyurdu.

Islam, “Onun için en ağır cezayı talep ediyoruz” dedi.

Başsavcı Tajul Islam, suçlamalara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu:

“Tek bir cinayet için bir idam cezası kuraldır. 1.400 cinayet için 1.400 kez idam cezasına çarptırılmalıdır, ancak bu insani olarak mümkün olmadığından, en az bir idam cezası talep ediyoruz.”