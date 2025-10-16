Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bangladeş'in eski Başbakanı Hasina'ya idam cezası! 1400 kişinin ölümüne neden olmuştu

Bangladeş'in eski Başbakanı Hasina’ya idam cezası! 1400 kişinin ölümüne neden olmuştu

- Güncelleme:
Bangladeş’te eski Başbakan Şeyh Hasina hakkında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle idam cezası talep edildi.

Bangladeş’te savcılar, eski Başbakan Şeyh Hasina hakkında insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla yürütülen davada idam cezası talebinde bulundu.

SAVCIDAN EN AĞIR CEZA AÇIKLAMASI

Başsavcı Tajul Islam, Perşembe günü başkent Dakka’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasina için en ağır cezanın istendiğini duyurdu.

Islam, “Onun için en ağır cezayı talep ediyoruz” dedi.

“1.400 CİNAYET İÇİN 1.400 KEZ İDAM EDİLMELİ”

Başsavcı Tajul Islam, suçlamalara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu:

“Tek bir cinayet için bir idam cezası kuraldır. 1.400 cinayet için 1.400 kez idam cezasına çarptırılmalıdır, ancak bu insani olarak mümkün olmadığından, en az bir idam cezası talep ediyoruz.”

HASİNA HAKKINDAKİ DAVA VE KAÇIŞ SÜRECİ

Bangladeş’te uzun yıllar başbakanlık yapan Şeyh Hasina, görevdeyken işlediği iddia edilen insan hakları ihlalleri nedeniyle yargılanıyor. 
Hasina halen yurtdışında kaçak olarak bunuyor.

