a101 16 ekim 2025 kataloğu paylaşıldı: A101'de bu hafta neler var?

a101 16 ekim 2025 kataloğu paylaşıldı: A101'de bu hafta neler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
a101 16 ekim 2025 kataloğu paylaşıldı: A101&#039;de bu hafta neler var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. Birçok kişi " A101'de bu hafta neler var?" sorusuna cevap aramaya başladı.

A101 aktüel kataloğu ile yeni ürünler raflara yerleşti. 16 Ekim 2025 Perşembe A101'de birçok ürün uygun fiyatla satışa sunuldu.

A101 indirim afişi içerisinde; powerbank, mekanik silindirik termosifon, elektrikli bisiklet, şarjlı lazer metre,  şarjlı vidalama, saç şekillendirici, kırışıklık giderici masaj aleti, oyuncu koltuğu, yedekli tüy toplama rulosu yer alıyor.

A101 AKTÜEL AFİŞİ İLE BU HAFTA NELER VAR?

A101 indirim broşürü ile oyuncu masası 1.999 TL, epilasyon cihazı 1.999 TL, LED makyaj aynası 279 TL, LED oje kurutucu 299 TL, elektrikli moped 39.990 TL, katlanır taşıma arabası 2.999 TL, şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, çekiç aksiyonlu 88 tuşlu dijital piyanı 17.999 TL, tabureli dijital bateri seti 10.999 TL, tam boy keman 2.499 TL, 3 musluk su sebili 7.599 TL fiyatıyla raflarda yerini aldı. 

A101 AFİŞ 16 EKİM 2025 ÜRÜNLERİ TAMAMI

A101 16 EKİM AKTÜEL KATALOĞU 

65" UHD VIDAA Tv 24.999 TL

Powerbank 5.000 mAh 599 TL

Kablosuz Şarj Standlı Masa Lambası 349 TL

55' 4K UHD Led Dolby Athos Smart Tv 21.999 TL

40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.499 TL

Bluetooth Kulaklık 329 TL

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.599 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.999 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Çamaşır Makinesi 10 KG 14.599 TL

Elektrikli Moped 39.990 TL

125 CC Maxi Scooter 59.990 TL

Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 46.490 TL

Katlanır Taşıma Arabası 2.999 TL

Şarjlı Lazer Metre 999 TL

Titreşimli Zımpara Makinesi 999 TL

Sıcak Hava Tabancası 749 TL

Şarjlı Vidalama 999 TL

110 Parça Hobi Seti 899 TL

Multi Başlıklı Profesyonel Şarjlı Vidalama 1.249 TL

IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL

8 Başlıklı Saç Şekillendirici 5.999 TL

EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 749 TL

Epilasyon Seti 649 TL

Manikür Seti 349 TL

LED Oje Kurutucu 299 TL

Ayak Masaj Aleti 279 TL

LED Makyaj Aynası 279 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 599 TL

Silikon Yastık 199 TL

Oyuncu Masası 1.999 TL

Oyuncu Koltuğu 2.799 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

Şemsiye 219 TL

Yedekli Tüy Toplama Rulosu 125 TL

Sofra Bezi 99,50 TL

Dokuma Halı 120x180 cm 999 TL

İkiz Balık Tavası 499 TL

Makarna Tabağı 99,50 TL

Silikon Servis Gereçleri 89,50 TL

Kaydırmaz Tepsi 79,50 TL

Rendeli Saklama Kabı 199 TL

Kaşıklı Yoğurt Kabı 42,50 TL

Kapaksız Kavanoz 1000 cc 19,50 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti 10.999 TL

Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 17.999 TL

Tam Boy Keman 2.499 TL

Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL

Oyuncak Denizaltı Evi 169 TL

Eğitici Kutu Oyunu Çarpmaca 649 TL

Çıkartmalı Etkinlik Kitabı 59,50 TL

Oyuncak Alisa'nın Çamaşır Makinesi 159 TL

Kutu Oyunu Balık Avı 99,50 TL

Oyuncak Pilli Robot 429 TL

Kadın Gülen Yüz Ev Terliği 89,50 TL

Kadın Tüylü Ev Terliği 89,50 TL

Kadın Kedi Desenli Peluş Ev Terliği 99,50 TL

Erkek Dokuma Ev Terliği 75 TL

Erkek Ekose Desenli Kumaş Ev Terliği 75 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 1 KG 219 TL

Krema 200 ml 45 TL

Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 69,50 TL

42 No'lu Tirebolu Çayı 500 G 159 TL

Çiğ Badem 250 G 135 TL

Kavrulmuş Badem İçi 250 G 135 TL

10 KG Toz Deterjan 259 TL

5 L Yumuşatıcı 119 TL

40'lı Bambu Tuvalet Kağıdı 239 TL

16'lı Bambu Kağıt Havlu 169 TL

20'li Desenli Peçete 19,50 TL

Çocuk Diş Fırçası 59,50 TL

Velvet Mat Ruj 139 TL

Aydınlatıcı Kalem 99,50 TL

