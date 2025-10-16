Doğa alarm veriyor, bilim insanları uyarıyor! Ormanlar artık karbon yayıyor

Bilim insanları, Avustralya'nın tropikal yağmur ormanlarının, iklim değişikliğine bağlı olarak artık emdiklerinden daha fazla karbondioksit saldığını belirledi. Tropikal ormanlar, saldıklarından daha fazla karbondioksit emdikleri için "karbon yutağı" olarak kabul ediliyor. Ancak uluslararası bir araştırmada, Queensland eyaletindeki bu ormanlardan yaklaşık 50 yıldır toplanan veriler, bu dengenin artık tehdit altında olduğunu gösterdi.

20 FARKLI ORMAN İNCELENDİ

Sonuçları 'Nature' dergisinde yayımlanan çalışmada, Queensland'daki 20 ormandan 49 yıllık verilere dayanan raporda ayrıca siklon sayısında artış olduğu ve bunların şiddetinin daha fazla ağacı öldürdüğü ve yeni ağaçların büyümesini zorlaştırdığı tespit edildi.

Buna göre, son yıllarda artan aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve kasırgaların şiddetlenmesi nedeniyle ölen ağaçların sayısı yeni filizlenen ağaçları geçti. Bu durum, ölü ağaçların gövde ve dallarının yaklaşık 25 yıl önce karbon emici olmaktan çıkıp karbon salıcısına dönüştüğünü ortaya koydu.

Kıdemli yazar Patrick Meir, AFP'ye yaptığı açıklamada; sonuçları "fazlasıyla endişe verici" olarak nitelendirerek "Tüm tropikal ormanların oldukça benzer şekilde tepki vermesinin muhtemel" olduğunu söyledi.

Çalışmanın başyazarı Western Sydney Üniversitesinden Dr. Hannah Carle ise şu değerlendirmeyi yaptı:

Küresel emisyon azaltma hedefleri açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak "Mevcut modeller, tropikal ormanların fosil yakıt emisyonlarını dengeleme kapasitesini abartıyor olabilir. Bu çalışmada, Avustralya'nın nemli tropikal ormanlarının, küresel olarak bu odunsu biyokütle değişimini sergileyen ilk ormanlar olduğuna dair kanıtlara ulaştık"

KARBON YUTAĞI OLMAKTAN ÇIKAN İLK ORMAN OLDU

Böylece Avustralya'nın tropikal yağmur ormanları, dünyanın ilk karbon yutağı olmaktan çıkan ormanları haline geldi.

Carle, "Ormanlar, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksitin bir kısmını emerek iklim değişikliğinin en kötü etkilerini hafifletir ancak bu kapasite artık tehdit altında." ifadesini kullandı.

Avustralya, kişi başına düşen karbon salımı açısından dünyanın en büyük kirleticilerinden biri olarak biliniyor. Canberra yönetimi, 2005 seviyelerine göre emisyonlarını gelecek 10 yılda en az yüzde 62 azaltmayı taahhüt ettiğini açıklamıştı.