Gazze’de ateşkes sonrası ilk yardım konvoyları ulaştı!

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından yakıt ve insani yardım taşıyan tırlar bölgeye ulaşmaya başladı.

İLK YARDIM KONVOYLARI ULAŞTI

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Gazze Şeridi’ne uzun süredir beklenen insani yardım akışı yeniden başladı. Filistinli kaynaklar, tırların dün itibariyle Gazze’ye ulaştığını duyurdu.

Filistinli yetkililere göre, yakıt ve gıda taşıyan yardım tırları Refah Sınır Kapısı’ndan Kerem Şalom ve Al-Awja sınır geçiş noktalarına geldi. Bu kapılardan geçen konvoylar, Gazze Şeridi’ne giriş yaparak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

DÜNYA GIDA PROGRAMI: İSRAİL TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Koordinatörü Ross Smith, ateşkesin ardından yardımların girişinde ciddi kısıtlamalar olduğunu açıkladı. Smith, İsrail’in kararlaştırılan yardım kamyonlarının üçte birinden azını ülkeye soktuğunu söyledi.

Smith, İsrail’in Gazze’ye günde 600 yardım kamyonunun girişine izin verme taahhüdünü yerine getirmediğini belirterek, son dört günde bölgeye ulaşan kamyon sayısının 200’ün altında kaldığını ifade etti.

GAZZE'DE KRİZİN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Gazze’de insani durum hâlâ kritik seviyede. Yakıt ve temel gıda malzemelerinin sınırlı sayıda ulaşması, hastaneler ve yardım kuruluşlarının faaliyetlerini zorlaştırıyor.

Gazze halkı, insani yardımların hızla artmasını ve hayatın normale dönmesini bekliyor.