Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze’de ateşkes sonrası ilk yardım konvoyları ulaştı!

Gazze’de ateşkes sonrası ilk yardım konvoyları ulaştı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yakıt ve gıda taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne giriş yaptı. Ancak Dünya Gıda Programı, İsrail’in günde 600 yardım kamyonuna izin verme sözünü tutmadığını belirterek, bölgeye giren yardım miktarının kritik seviyenin altında kaldığı bilgisini paylaştı.

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından yakıt ve insani yardım taşıyan tırlar bölgeye ulaşmaya başladı.

İLK YARDIM KONVOYLARI ULAŞTI

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Gazze Şeridi’ne uzun süredir beklenen insani yardım akışı yeniden başladı. Filistinli kaynaklar, tırların dün itibariyle Gazze’ye ulaştığını duyurdu.

Filistinli yetkililere göre, yakıt ve gıda taşıyan yardım tırları Refah Sınır Kapısı’ndan Kerem Şalom ve Al-Awja sınır geçiş noktalarına geldi. Bu kapılardan geçen konvoylar, Gazze Şeridi’ne giriş yaparak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

DÜNYA GIDA PROGRAMI: İSRAİL TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Koordinatörü Ross Smith, ateşkesin ardından yardımların girişinde ciddi kısıtlamalar olduğunu açıkladı. Smith, İsrail’in kararlaştırılan yardım kamyonlarının üçte birinden azını ülkeye soktuğunu söyledi.

Smith, İsrail’in Gazze’ye günde 600 yardım kamyonunun girişine izin verme taahhüdünü yerine getirmediğini belirterek, son dört günde bölgeye ulaşan kamyon sayısının 200’ün altında kaldığını ifade etti.

GAZZE'DE KRİZİN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Gazze’de insani durum hâlâ kritik seviyede. Yakıt ve temel gıda malzemelerinin sınırlı sayıda ulaşması, hastaneler ve yardım kuruluşlarının faaliyetlerini zorlaştırıyor.

Gazze halkı, insani yardımların hızla artmasını ve hayatın normale dönmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

WhatsApp çöktü mü? 16 Ekim WhatsApp son 24 saat kesinti raporuTarihi kazıdan duygulandıran hikaye çıktı! Gözyaşlarına boğuldular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Öldü sanılıyordu: Sağ olarak dönen Filistinli esir ailesini sevince boğdu - DünyaÖldü sanılıyordu: Sağ olarak dönen Filistinli esir ailesini sevince boğduTitanik enkazına inen 5 kişiye mezar olmuştu! OceanGate denizaltısının kaza sebebi belli oldu - DünyaOceanGate denizaltısının kaza sebebi belli olduPakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaPakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı varDeyrizor’da Suriye ordusuna bombalı saldırı! 4 asker hayatını kaybetti - DünyaSuriye ordusuna bombalı saldırı!Rusya, Ukraynalı Belediye Başkanı Matviyev'i kaçırıp işkenceyle öldürdü - DünyaBelediye Başkanı işkenceyle öldürüldü!Mekke'nin kalbine hançer! 12 milyon metrekarelik 'King Salman Gate' projesi duyuruldu - DünyaMekke'nin kalbine hançer!
Sonraki Haber Yükleniyor...