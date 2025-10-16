Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Can Borcu final yaptı! ATV dizisi güçlü kadroya rağmen reytinglerde sınıfta kaldı

Can Borcu final yaptı! ATV dizisi güçlü kadroya rağmen reytinglerde sınıfta kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Can Borcu final yaptı! ATV dizisi güçlü kadroya rağmen reytinglerde sınıfta kaldı
Magazin Haberleri

ATV’nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi Can Borcu, düşük reytingler nedeniyle erken final yaparak ekranlara veda etti. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, iddialı kadrosuna rağmen son buldu.

Sezona umutlu başlayan Can Borcu, yayınlandığı ilk bölümlerden itibaren reyting yarışında istediği başarıyı yakalayamadı. Daha önce final yapacağı konuşulan dizinin yapımcıları, düşük izlenme oranları nedeniyle diziyi sezon ortasında bitirme kararı aldı. Böylece, 26. bölümden sonra çekilen iki ek bölümle birlikte dizi 28. bölümüyle ekrana veda etti.

BEKLENEN SON, ERKEN FİNAL YAPTI

Dizinin erken final kararı, sektörde beklenen gelişmeler arasında yer alıyordu. Çünkü Can Borcu, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen hikaye ve senaryo anlamında izleyiciyi ekran başına çekmekte zorlandı. Bu durum, yapımın yayından kalkmasına neden oldu.

Can Borcu final yaptı! ATV dizisi güçlü kadroya rağmen reytinglerde sınıfta kaldı - 1. Resim

REYTİNGLERE YENİK DÜŞTÜ

Başrol oyuncuları Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, özellikle sosyal medyada da geniş yankı bulmasına rağmen bu etki reytinglere yansımadı. Dizinin final bölümü, hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı.

Can Borcu final yaptı! ATV dizisi güçlü kadroya rağmen reytinglerde sınıfta kaldı - 2. Resim

Öte yandan, Can Borcu gibi sezon içinde erken final yapan yapımların sayısında son dönemde artış gözleniyor. Reyting savaşlarının her geçen gün daha zorlu hale gelmesi, dizilerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
