Bakanlıktan açıklama geldi! Ormanda yaşayan ailenin akıbeti belli oldu

Bakanlıktan açıklama geldi! Ormanda yaşayan ailenin akıbeti belli oldu

Bakanlıktan açıklama geldi! Ormanda yaşayan ailenin akıbeti belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de ormanda yaşadığı iddia edilen ailenin bir otele yerleştirildiğini açıkladı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 4 ve 7 yaşında iki çocuğu olan Aydoğan ve Nazmiye Avcı çiftinin kiracı oldukları evden çıkarıldıktan sonra kalacak yer bulamayınca ormana sığındıkları iddia edildi. Çaresiz aile "Kendimiz için değil, çocuklarımız için kalacak bir yer istiyoruz" diyerek yardım çağrısında bulundu. Ailenin açıklaması ve görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu görüntülerin ardından harekete geçti. 

BAKANLIK EVSİZ KALAN AİLE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir’de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü vurgulanarak, "Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

