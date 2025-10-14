Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi! Ailece çalışıyor, ailece kazanıyor

Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi! Ailece çalışıyor, ailece kazanıyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evini lokantaya çeviren Şemsullah Çoruh, bölgenin en doğal pide ve lahmacunlarını yapıyor. Eşi Güler Çoruh ve kızı Çiğdem Çoruh ile dağ evlerinde kurdukları lokantada birlikte çalışan Çoruh ailesi, yaptıkları yemeklerde kullandıkları sebzelerin büyük bir kısmını kendi bahçelerinde yetiştiriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Çoruh ailesi, hem doğayla iç içe bir hayat sürüyor hem de lezzet severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Şemsullah Çoruh, eşi Güler Çoruh ve kızı Çiğdem Çoruh, dağ evlerini şirin bir lokantaya dönüştürerek bölgenin en doğal lahmacun ve pidesini yapmaya başladı.

Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi! Ailece çalışıyor, ailece kazanıyor - 1. Resim

Yüksekova'nın eşsiz doğasında bulunan evlerini bir aile işletmesine dönüştüren Çoruh ailesi, takdiri hak eden bir projeye imza attı. Girişimin en dikkat çekici yanı ise ürünlerinin doğallığı. Aile, lokantada kullandıkları sebzelerin büyük bir kısmını kendi bahçelerinde ekiyor. Lahmacun ve pide harçlarına giren bu taze ürünler, lezzeti doruğa çıkarıyor.

Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi! Ailece çalışıyor, ailece kazanıyor - 2. Resim

"TAŞ FIRINDAKİ SIR"

Şemsullah Çoruh ve ailesi, evlerinin içine kurdukları özel, taştan yapılmış geleneksel fırında pişirdikleri lahmacun ve pidelerle kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Taş fırının verdiği otantik tat, doğal malzemelerle birleşince ortaya enfes bir lezzet şöleni çıkıyor.

Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi! Ailece çalışıyor, ailece kazanıyor - 3. Resim

"AİLECE ÇALIŞIYOR, AİLECE KAZANIYOR"

Çoruh ailesinin bu girişimi, sadece bir ticari işletme değil, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren bir hikaye. Evlerini hem daha kullanışlı bir hale getiren hem de kendilerine yeni bir gelir kapısı açan aile, tüm işleri el birliğiyle yürütüyor. Güler Çoruh ve Çiğdem Çoruh'un maharetli elleriyle hazırlanan iç harçlar, Şemsullah Çoruh'un taş fırındaki ustalığıyla buluşuyor.

Bölge halkı ve ziyaretçiler, hem doğanın tadını çıkarmak hem de bu eşsiz doğal lezzetleri tatmak için Çoruh ailesinin şirin dağ lokantasına akın etmeye başladı. Yüksekova'dan yükselen bu sıcak ve ilham veren girişim, doğal hayata yerel üretimin ne kadar güzel birleşebileceğinin en güzel örneği olarak dikkat çekiyor.

Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi! Ailece çalışıyor, ailece kazanıyor - 4. Resim

"EVİMİZİ LOKANTAYA ÇEVİRDİK, BAHÇEMİZİ LEZZETİMİZE KATTIK"

Ailece dağ evlerinde lokanta hizmetini verdiklerini belirten Şemsullah Çoruh, "Ailece burada vatandaşa hizmet için bahçemizden doğal ürünlerden aldığımız sebzelerden en güzel lahmacun ve pideleri çıkartıyoruz. Burası şenlendi, çünkü burası doğal bir ortam ve insanların huzur bulacağı bir yerdir. Eşim ve kızımın yardımıyla güzel lezzetler katıyoruz yemeklere. Bizde bu şekilde evimizin geçimini sağlıyoruz. Şimdiden herkese hayırlı olsun" dedi.

