Hakkâri’de esrarengiz vadi herkesin dilinde! Şifalı sanılıyor ama hayvanlara ölüm saçıyor

Esrarengiz olay Hakkari-Van kara yolunun 30. kilometresindeki esrarengiz vadide yaşanıyor. Bölgeyi gezenlerden biri de Hakkâri Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Siyabent Bozkurt, yaşadıkları rahatsızlığı ve nedenini açıkladı.

Bozkurt, “Yıllarca bu vadinin yanından geçerken aracın içine sinen kokudan şikâyet ederdik. Meğerse bu koku, yer altından çıkan hava ve kükürtten yayılıyormuş. Hava, yer yer basınçla çıkıyor ve sesler duyuluyor. Gerçekten ürkütücü” dedi.

İNSANLARA ŞİFA, HAYVANLARA ÖLÜM

Vadideki kükürtlü suyun ve çamurun insanlar üzerinde olumlu etkiler bıraktığı ileri sürülürken, aynı suyu içen birçok kuşun ise telef olduğu gözlemlendi. Özellikle keklik ve şahin gibi kanatlı hayvanların bu suyu içtikten sonra öldüğü bildiriliyor.

"Yüzlerce kanatlı kuş susuz kalınca bu sudan içmiş ve telef olmuş. Ancak insanlar buraya gelip çamur banyosu yapıyor, özellikle cilt rahatsızlığı olanlar şifa bulduklarını söylüyor" diyen Bozkurt, yetkililerin bölgeye acilen müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

DEPREME DİKKAT ÇEKTİ

Bozkurt, hem hayvanlar için tehlike arz eden durumun araştırılmasını hem de şifalı olduğu düşünülen suyun değerlendirilmesini istediklerini belirterek, "Yer altından gelen basınçlı hava ve kötü koku, deprem riskiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar tarafından jeolojik bir inceleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Bölge halkı ise bu doğal kaynağın kontrol altına alınarak bir kaplıca tesisi haline getirilmesini ve bölgenin sağlık turizmine kazandırılmasını talep ediyor.