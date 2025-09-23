Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de 4 yıl önce gömülmüştü! 16 metrelik balina iskeleti kazıyla çıkarılacak

Mersin'de 4 yıl önce gömülmüştü! 16 metrelik balina iskeleti kazıyla çıkarılacak

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin Körfezi'nde 4 yıl önce ölen ve müze bahçesine gömülen yaklaşık 16 metre uzunluğundaki Fin balinasının iskeleti, bilimsel çalışmalar kapsamında kazı yöntemiyle çıkarılacak.

Mersin Körfezi'nde 2021 yılında bir deniz aracının çarpması sonucu ölen yaklaşık 16 metrelik Fin balinası, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi'ne getirilerek gömülmüştü. Fin balinasının iskeletinin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla 'Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesiyle çıkarılacağı öğrenildi.

Bilimsel tekniklere uygun şekilde yapılacak kazıda balinanın ilk etapta çene kemikleri ve kafatası çıkarılacak, ardından sırasıyla kaburgalar, omurlar ve kuyruk kemikleri numaralandırılarak sökülecek. 1-6 Ekim arası kazı süreci tamamlandıktan sonra iskelet, müze bahçesinde sergilenecek.

4 yıl önce gömülmüştü! 16 metrelik balina iskeleti kazıyla çıkarılacak - 1. Resim

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, bu sürecin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi:

"ARTIK ÇIKARMA ZAMANI GELDİ"

"2021 yılında ölen Fin balinasını üniversitemizin müzesine getirmiştik ve gömmüştük. Artık çıkarma zamanı geldi. ‘Balinanın sessizliği, bilime ışık oluyor' adlı bir kampanya başlattık. Türkiye'de ilk defa öğrencilerle birlikte bir deniz canlısı bilimsel kazı ile çıkarılacak"

4 yıl önce gömülmüştü! 16 metrelik balina iskeleti kazıyla çıkarılacak - 2. Resim

"TÜM PARÇALAR NUMARALANDIRILARAK TOPRAKTAN ALINACAK"

Kazı sırasında bilimsel yöntemler izleneceğini vurgulayan Prof. Dr. Ayas, "İskelet kafa bölgesinden başlayarak çene kemikleri, kafatası, göğüs omurları ve kuyruk omurları sırasıyla çıkarılacak. Tüm parçalar numaralandırılarak topraktan alınacak." dedi.

"BU KAZI ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK BİR TECRÜBE OLACAK"

Yüzlerce öğrencinin kampanyaya başvurduğunu belirten Ayas, "Bu kazı öğrenciler için büyük bir tecrübe olacak. Kazı tamamlandığında iskelet müzemizin bahçesinde birleştirilecek. Hem eğitim gören öğrenciler için hem de yerel ziyaretçiler için kalıcı ve etkileyici bir müze materyali kazandırmış olacağız" diye konuştu.

1 Ekim' tarihinde yapılan çalışmayla çıkarılmaya başlanacak olan 16 metre uzunluğundaki Fin balinasını iskeletinin bilimsel araştırmalara kaynaklık edeceğine de değinen Prof. Dr. Ayas, Mersin'deki Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek ilk balina iskeleti olacağı sözlerine ekledi.

