Şanlıurfa’da tarihi kazı: Japonya Prensesi Akiko Mikasa ilk kazmayı vurdu

Şanlıurfa’da dünyanın en uzun süre iskân gören yerleşim alanı olarak bilinen Ayanlar Höyük’te kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’nın katıldığı törenle resmen başladı.

Tören, Japon Milli Marşı Kimigayo ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından ilk kazmayı Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa vurdu.

“ARKEOLOJİDE YENİ BİR MENZİLDEYİZ”

Taş Tepeler Projesi’nin yeni durağı olan Ayanlar Höyük’teki kazıların önemine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Burada vurulan her kazma darbesi, geçmişle aramızda duran bilinmezlik duvarını biraz daha yıkıyor. Göbeklitepe ve Karahantepe’den sonra Ayanlar Höyük de insanlık tarihine ışık tutacak” dedi.

Ersoy, Taş Tepeler Projesi’nde bu yıl 15’i Türk, 21’i yabancı olmak üzere 36 akademik kurumdan 219 bilim insanı ve öğrencinin görev aldığını, Ayanlar ile kazı yapılan alan sayısının 12’ye yükseldiğini açıkladı.

EN UZUN SÜRE İSKÂN GÖREN YERLEŞİM

2013 yılında keşfedilen Ayanlar Höyük’ün, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi bölgenin en büyük höyüklerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, “Ayanlar Höyük diğerlerinden farklı olarak, en uzun süre iskân gören yerleşim alanı olarak biliniyor” ifadelerini kullandı.

JAPONYA İLE ÜÇ NESİLDİR SÜREN KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Kazıların başlamasına ilk kazmayla katkı sunan Prenses Akiko Mikasa ise projeye destek vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Ayanlar, tarihi yeniden yazacak keşifler sunabilir. Japon ekibinin bu çalışmalarda yer almasından büyük gurur duyuyorum” dedi.

Bakan Ersoy da Mikasa ailesinin üç nesildir Türkiye’de arkeolojiye verdiği desteği hatırlatarak, “Bugün Ayanlar Höyük’te ilk kazmayı Prenses Akiko vuruyor, tıpkı 39 yıl önce dedeleri Prens Mikasa’nın Kaman-Kalehöyük’te yaptığı gibi” sözleriyle tarihi dostluğa dikkat çekti.

TARİHİ YENİDEN YAZACAK KEŞİFLER BEKLENİYOR

Göbeklitepe’ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ayanlar Höyük’te yapılacak kazıların, Neolitik Çağ’a dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarması ve insanlık tarihine yeni bilgiler eklemesi bekleniyor.

Törene, Japonya ve Türkiye’den çok sayıda bilim insanı, diplomat ve yerel yönetici de katıldı.