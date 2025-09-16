Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Japonya Prensesi Akiko Mikasa Türkiye'de

Japonya Prensesi Akiko Mikasa Türkiye'de

Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
Gündem Haberleri

Japonya Prensesi Akiko Mikasa İstanbul'a geldi. Prenses Mikasa, Yıldız Sarayı Japonya Bölümü’nde Sultan Abdülhamid’e İmparator Meiji tarafından hediye edilen marangozluk aletlerinin de yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul’a geldi. Prenses Mikasa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından havalimanında karşılandı.

"ÇAYIN RUHU ORTAKTIR"

Prenses Mikasa, Yıldız Sarayı’nda Sultan Abdülhamid’e İmparator Meiji tarafından hediye edilen marangozluk aletlerinin de yer aldığı sergiye katıldı. 

Sergi açılışında konuşan Prenses Mikasa “İki ülke de farklı çay kültürlerine sahiptir. Ancak çay ile konukları ağırlama ruhu ikisinde de ortaktır. Bu yüzden, ‘Sadece Türklerin anlayabileceği Japon konuk ağırlama ruhu vardır’ diye düşünüyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Prenses Mikasa, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde düzenlenen "Japonya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yıl dönümü: Idemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri" sergisinin açılışında yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
