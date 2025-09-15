Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antik Tiyatro aslına dönüyor! Kazı alanı genişletildi

Antik Tiyatro aslına dönüyor! Kazı alanı genişletildi

Antik Tiyatro aslına dönüyor! Kazı alanı genişletildi
Konuralp Antik Tiyatroda devam eden kazı çalışmalarında sona gelindi. Kazıları Konuralp’in diğer alanlarında genişletilerek devam edecek.

Tarihi M.Ö. ikinci yüzyıla kadar uzanan Roma döneminde kentin sanatsal ve kültürel etkinliklerinin yapıldığı Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmalarında son günlere girildi. Son 2-3 gün içinde bitirileceği öğrenilen çalışmaların ardından burada aslına uygun düzenleme çalışmaları başlayacak.

Antik Tiyatro ilk günkü haliyle yeniden hayata döndürülecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği çalışmalarla Prusias AD Hypium şeklinde dönecek olan Konuralp Antik Tiyatro bu şekliyle de Düzce’de tarih turizminin, sanatın ve Kültürel çalışmaların merkezi olacak.

Antik Tiyatro aslına dönecek kazı alanı genişleyecek - 1. Resim

KAZI ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLİYOR

Antik tiyatroda yapılacak aslına uygun düzenleme çalışmaları sırasında Konuralp’in diğer bölgelerinde de kazı çalışmaları başlayacak. Kazı çalışmalarının farklı alanlarda genişletilmesinin amacı ise daha fazla tarihi hayat kalıntılarına ve yerleşim alanlarına ulaşarak tarihe yön verebilmek.

Antik Tiyatro aslına dönecek kazı alanı genişleyecek - 2. Resim

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce’mizin binlerce yıllık tarih sahnesi Konuralp Antik Kenti kazı çalışmalarımızda tiyatro alanını birkaç gün içinde tamamlıyoruz. Burada bir tarih, bir hazine, bir medeniyet yatıyor, bu kültür eşiğinde, daha büyük eserler bulmak için araştırma alanımızı genişletiyoruz. Çünkü biz; çok isteriz, çok çalışırız ve başarırız" dedi.

