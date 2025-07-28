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Hakkari'de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline takı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hakkari&#039;de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline takı yağdı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Rüzgar Özdemir ile Jirki aşiretinden Melike Kaylı evlendi. Çiftin iki gün süren görkemli düğününde, geline yüklü miktarda takı takıldı. Binlerce davetlinin katıldığı düğün, aşiret liderleri ve protokolün nikâh şahitliğiyle dikkat çekerken, etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Hakkari'de aşiret mensubu AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Rüzgar Özdemir, Jirki aşiretinden Melike Kaylı ile dünyaevine girdi.

İki gün iki gece süren düğün töreni, hem görkemiyle hem de birlik mesajlarıyla hafızalarda iz bıraktı. Düğünün sağdıçlığını üstlenen iş adamı İdris Özdemir, organizasyon boyunca damadın yanında yer aldı.

Hakkari'de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline takı yağdı - 1. Resim

Düğün alanına gelen davetliler, halk oyunları ekibince karşılandı. Havai fişek gösterileriyle Hakkari semaları aydınlanırken, sahne alan sanatçılar konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Hakkari'de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline takı yağdı - 2. Resim

GELİNE YÜKLÜ MİKTARDA TAKI TAKILDI

Gelin Melike Kaylı'ya büyük miktarda takı takılırken, genç çiftin nikah şahitliğini ise Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile aşiret liderleri Cemil Öter, Orhan Pirozbeyoğl ve Fatih Keskin ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer yaptı. Nikahın ardından damat ve geline Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi.

Hakkari'de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline takı yağdı - 3. Resim

Büyük bir organizasyonla gerçekleşen düğünde, yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce davetliye yemek ikramı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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