Aşiret düğününde gelini altın, damadı parayla kapladılar! Say say bitmedi: Takı töreni 4 saat sürdü

Van'da Pinyanişi aşiretine mensup iş adamı Kerem İnan'ın oğlu Yasin İnan ile Giravi aşireti mensubu iş adamı Emin Bozdemir'in kızı Zilan Bozdemir'in düğününe yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Yaklaşık 1 ton et tüketilen düğündeki takı töreni 4 saat sürereken; geline 1,5 kilogram altın, damada ise 7,5 milyon TL takıldı.

Van'da Yasin İnan ile Zilan Bozdemir'in düğün renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 1 ton etin tüketildiği düğünde, 2 günde 8 bin kişiye yemek ikramı yapıldı.

5 BİN KİŞİLİK AŞİRET DÜĞÜNÜ

Pinyanişi aşiretine mensup iş adamı Kerem İnan'ın oğlu ile Giravi aşireti mensubu iş adamı Emin Bozdemir'in kızının düğününe 5 bin kişi katıldı. Çiftin ailesi ve yakınlarının dışında aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve iş adamları düğünde yer aldı.

GELİNE 1,5 KİLOGRAM ALTIN

Sağdıçlığı iş adamı Haşim İnan’ın yaptığı düğünün takı töreni 4 saat sürdü. Damada 7,5 milyon TL, geline ise 1,5 kilo altın takıldı.

DÜĞÜNE BİRÇOK İLDEN KATILIM OLDU

Düğünde açıklamada bulunan toy büyüğü Haşim İnan, "Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan bütün eş, dost ve akrabalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Güzel bir düğün oldu. Misafirlerimizi iyi ağırladık. 7 milyon 500 bin TL geldi. Aile daha önce İzmir ve Mersin’de yaşadığı için bu 2 şehrin yanı sıra birçok ilden katılım oldu. 5 binin üzerinde kişinin katıldığını tahmin ediyorum. Gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi.