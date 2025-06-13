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Van'dan korkunç görüntüler geldi! Personel yetmedi, onlarca köpek birbirine saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Van&#039;dan korkunç görüntüler geldi! Personel yetmedi, onlarca köpek birbirine saldırdı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'da belediyeye ait doğal yaşam alanında personel ve bakım konusundaki yetersizlikler yüzünden köpekler birbirine saldırdı. Hayvanseverler tepki gösterirken, gerekli adımların atılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 250 dönümlük alan üzerine kurulan doğal yaşam alanından dehşete düşüren görüntüler geldi. 

Geçtiğimiz günlerde barınağa giden hayvanseverler, çok sayıda köpeğin  birbirine saldırdığına tanıklık etti.

Van'dan korkunç görüntüler geldi! Personel yetmedi, onlarca köpek birbirine saldırdı - 1. Resim

O anlarda çekilen görüntülerde, çok sayıda köpeğin kavga ettiği ve bazılarının yaralandığı görüldü. Hayvanseverler ile barınak görevlilerinin güçlükle ayırdığı köpekler, barınakta yeterli bakım ve gözetimin sağlanmadığını gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIP İSYAN ETTİLER

Yetersiz personel sayısı ve denetim eksikliği, saldırıların önlenmesini zorlaştırırken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yetkililere çağrıda bulunuldu.

Van'dan korkunç görüntüler geldi! Personel yetmedi, onlarca köpek birbirine saldırdı - 2. Resim

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi'nden barınak şartlarının iyileştirilmesi ve hayvan refahının sağlanması adına daha etkin adımlar atılmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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