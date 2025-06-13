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1 köpek onlarcasını taşıyabiliyor! Kuduz çözülmeden şimdi de kene alarmı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1 köpek onlarcasını taşıyabiliyor! Kuduz çözülmeden şimdi de kene alarmı
Köpekler, Sokak Hayvanları, Kuduz, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belediyelerin toplamadığı köpekler, KKKA virüsü taşıyan keneleri her yere yayıyor. Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu “Bir köpeğe 10 kene yapışabiliyor, bu da bulaşma riskini artırıyor. Tek çözüm; sokakta başıboş köpek olmaması” diyor.

ESMA ALTIN ANKARA - Saldırmaları ve kuduz tehlikesine yol açmalarının yanı sıra başıboş köpekler, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) virüsünü taşıyan kenelerin yayılımını da artırıyor. Sokakta herhangi bir başıboş köpeğe yapışan kene ya da kenelerin orada kanı emip iyice doyduktan sonra tekrar yere düştüğünü ve daha sonra başka hayvanlara oradan da insanlara yapışabildiğini anlatan veteriner hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, başıboş köpeklerin kenelerin üremesinde bir yuva görevi gördüğünü ifade etti. Sahipli hayvanların devlet tarafından sağlık kontrolü altında olduğunu dile getiren Sabuncuoğlu “Keneler sadece insanları hasta etmekle kalmıyor. Hayvanlarda da özellikle süt, et veren hayvanlara çok ciddi hastalık etkenlerini taşıyorlar” dedi.

1 köpek onlarcasını taşıyabiliyor! Kuduz çözülmeden şimdi de kene alarmı - 1. Resim

1 KÖPEKTE 10 KENE

Sokaktaki başıboş köpeklerin ne sağlık ne de üreme kontrolleri bulunduğunu belirten Sabuncuoğlu “Sokakta başıboş bir şekilde gezen hayvanların vücuduna 10 kene yapışmış olabilir. Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu hayvanların ‘yanındayım’ diyenler de bilmiyor. Her gün hayvanların memelerini, cinsiyet organları çevresini, anüs çevresini, kulak içini, parmak patilerinin arasını muayene ediyorlar mı? Her yere yapışmış olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Bir dişi keneden de binlerce yumurta çıktığını belirten Sabuncuoğlu “Başıboş hayvanların varlığı sebebiyle üreme zincirini kıramıyoruz. Tek çözüm, başıboş köpek olmaması” dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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