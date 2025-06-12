Kene kabusu bitiyor mu? Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi: Aşıyı üreten ilk ülkelerden olabiliriz

Sivas, Tokat ve Kayseri gibi illerde artan kene vakaları endişeye yol açarken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yaz aylarında artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının yakından takip edildiğini belirten Memişoğlu, "Tüm takipleri yapıyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Türkiye, bu aşıyı üreten ilk ülkelerden biri olabilir." dedi.

Son günlerde başta Sivas olmak üzere Kayseri ve Tokat gibi illerde görülen kene vakaları korkuya neden olurken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Yaz aylarının gelmesi ve ani sıcaklık artışları nedeniyle KKKA hastalığını bulaştıran keneler, Sivas, Amasya, Tokat, Erzincan, Giresun ve Yozgat başta olmak üzere birçok ilde görülmeye başladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, bir televizyon kanalındaki canlı yayında kene vakalarına ilişkin konuştu.

"KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ AŞISI ÜRETECEĞİZ"

Son dönemde artan kene vakalarıyla ilgili anormal bir durumun olmadığını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Tüm takipleri yapıyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısı üreteceğiz. Türkiye belki de dünyada ilk aşıyı üretebilecek ülkelerden olacak." ifadelerini kullandı.

SON 22 YILDA 819 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Türkiye'de 2002 yılından itibaren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 17 bin 132 vaka görüldü, bunlardan 819'u hayatını kaybetti.