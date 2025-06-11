Kene ölümleri neden arttı? Vatandaş isyan etti, uzmanlar hak verdi: Keklik avı yasaklansın!

Art arda meydana gelen kene kaynaklı ölümler, ülke genelinde endişeye yol açtı. Sivas'ta vatandaşlar keklik avı nedeniyle kene sayısının artmasına isyan ederken uzman isimlerse keklik avının yasaklanması gerektiğini ifade etti. İşte detaylar.

2002-2024 arasında 819 kişinin hayatını kaybettiği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, havaların ısınmasıyla yeniden kendini hatırlattı.

Ülkemizde en fazla vakanın görüldüğü Sivas, Tokat ve Erzurum başta olmak üzere vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edilirken, Sağlık Bakanlığı ise uyarılarını yineliyor.

VATANDAŞIN 'KEKLİK AVI' İSYANI

Ancak Sivas'ta bir vatandaşın kaydettiği video akıllara bazı soruları getirdi. Sivas'ın tüm ilçelerinin kene istilasında olduğunu belirten vatandaş, buna sebep olarak keklik avını gösterdi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, "Sene başında felaket bir keklik avı vardı. Bu av neden yasaklanmıyor? Daha fazla insan ölecek, ondan sonra mı yasaklanacak? Sonuçlarını görüyoruz, her yer kene..." dedi.

2022 yılında her yıl doğaya kene ve süne avı için 20 bin keklik salındığı bilinirken, bugünse keklik avının sürdürülmesi nedeniyle kene sayısında ve buna bağlı olarak vakalarda artış yaşandığı öne sürülüyor.

Doğa ve çevre programcısı Güven İslamoğlu da bu konuya değinerek, "Aşırı avlanma nedeniyle keklik kalmadı keneler çoğaldı... Keklik çok iyi bir kene avcısıdır... Pikniğe gidenler dikkatli olsun. Şort giymeyin. Yere uzanmayın. Akşam vücudunuzu kontrol edin. Sivas'ta kenelerin neden olduğu KKKA hastalığı nedeniyle 6 kişi öldü.

Kene ile mücadele için keklik ve beç tavuğu üreterek nüfusa dengelemeye çalışıyor. Kınalı keklik, palazlıktan ergenliğe çıkıncıya kadarki dönemde proteinle beslenen bir kuş türü. Ergenliğe ulaşıncaya kadar keneyle mücadelede kullanılıyor, çiftçiye çok büyük faydası var" dedi.

"DOĞAL DENGE KORUNMALI"

Eski Milletvekili Mustafa Öztürk de kenenin ölümlere neden olduğunu belirterek "Keklik avı yasaklanmalı, doğal denge korunmalı. Tavuk/bıldırcın gibi kanatlılar ilaçlanarak bahçelere salınmalı. Kene ilaçlaması için profesyonel destek alınmalı. Toplum bilinçlendirilmeli, vücut kontrolü teşvik edilmeli." ifadelerini kullandı.