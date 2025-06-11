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Tokat'ta tespit edilen yeni kene türü 'Haemaphysalis longicornis' ölümcül mü? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tokat&#039;ta tespit edilen yeni kene türü &#039;Haemaphysalis longicornis&#039; ölümcül mü? Sağlık Bakanlığı açıkladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Art arda yaşanan ölümlerin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına ilişkin açıklama geldi. Önceki senelerden daha fazla vaka olduğu yalanlanırken, açıklamada "Tokat'ta tespit edildiği ifade edilen 'Haemaphysalis longicornis' türü keneler Doğu Asya'ya özgüdür. İnsanlara KKKA virüsünü taşıdığına dair bilimsel bir veri yoktur" denildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kene yoğunluğunun geçmiş yıllardan daha fazla olduğuna dair tespitlerinin bulunmadığını ve kenelerden bulaştığı bilinen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi açıdan kenelerin çoğalmasına elverişli koşullara sahip bir ülke olduğu belirtildi.

"HER KENE TUTUNAN KİŞİ HASTALIĞA YAKALANMAZ"

Kenelerin yoğun olarak hayvancılığın yapıldığı ve otlakların bulunduğu yerlerde görüldüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de kene yoğunluğunun önceki senelerden daha fazla olduğuna dair bir tespitimiz bulunmamaktadır. Bilinmelidir ki tüm kenelerde hastalık etkeni yok, yani her kene tutunan kişi hastalığa yakalanmaz. Kenelerden bulaştığı bilinen KKKA hastalığı ile mücadelemiz ise kararlılıkla sürmektedir. Türkiye'de 2002 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde görülerek dikkat çeken ve 2003 yılında kesin tanısı koyulan KKKA vakaları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi' ve 2011 yılında kullanıma sunulan web tabanlı 'KKKA Bilgi Sistemi' ile aktif olarak takip edilmektedir."

Tokat'ta tespit edilen yeni kene türü 'Haemaphysalis longicornis' ölümcül mü? Sağlık Bakanlığı açıkladı - 1. Resim

"HASTALIĞA YOL AÇTIĞINA DAİR BİLİMSEL BİR VERİ YOK"

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği referans laboratuvarlarda tanının konulduğu, hasta sevki ve hastalığın tedavisi için 19 bölgedeki merkezlerin görev yaptığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Tokat'ta tespit edildiği ifade edilen 'Haemaphysalis longicornis' türü keneler Doğu Asya'ya özgüdür. Bu kene türünün on ülkede, ağırlıklı olarak Doğu Asya, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bulunduğu bildirilmiştir. İnsanlara KKKA virüsünü taşıdığına, KKKA hastalığına neden olduğuna ya da bölgede bu hastalığın dışında başka bir hastalığa yol açtığına dair bilimsel bir veri yoktur. Bu kene türü ile ilgili yapılacak çalışmalara yönelik değerlendirmelerimiz devam etmektedir."

Tokat'ta tespit edilen yeni kene türü 'Haemaphysalis longicornis' ölümcül mü? Sağlık Bakanlığı açıkladı - 2. Resim

KENE NASIL ÇIKARILMALI?

Kene türüne göre alınacak bireysel önlemlerin ise farklılık göstermediğine dikkat çekilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, uygun bir malzeme (cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile kene çıkarılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Hastalığa yakalanan kişilerin kan ve vücut sıvıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişilerin gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske vb.) alması gereklidir."

Tokat'ta tespit edilen yeni kene türü 'Haemaphysalis longicornis' ölümcül mü? Sağlık Bakanlığı açıkladı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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