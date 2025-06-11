Hem doğal hem ekonomik! Kendiliğinden yetişiyor, protein kaynağı etin yerini alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2025 09:31 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 09:38 - Güncelleme:

Erzincan'da vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen ve 'evlek' olarak bilinen mantarları toplamaya başladı. Sofralarda yerini alan bu mantarlar, protein kaynağı olarak da etin yerine geçmeye aday.

Erzincan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde görülen ve halk arasında ‘evlek' olarak adlandırılan bu mantarlar, doğal yapısı ve yüksek protein içeriğiyle sofralarda yerini alıyor. İlgili Haber Burası Türkiye! Yazın gelmesiyle sıcaklık arttı, onlar haziran ayında kar keyfi yaptı Vatandaşlar, sabah erken saatlerde açık alanlara çıkarak bu doğal mantarları topluyor. Hem besleyici hem de lezzetli olan köy mantarı, sofralarda bedava şekilde etin alternatifi olarak tüketiliyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar