Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Hem doğal hem ekonomik! Kendiliğinden yetişiyor, protein kaynağı etin yerini alacak

Hem doğal hem ekonomik! Kendiliğinden yetişiyor, protein kaynağı etin yerini alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hem doğal hem ekonomik! Kendiliğinden yetişiyor, protein kaynağı etin yerini alacak
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen ve 'evlek' olarak bilinen mantarları toplamaya başladı. Sofralarda yerini alan bu mantarlar, protein kaynağı olarak da etin yerine geçmeye aday.

Erzincan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde görülen ve halk arasında ‘evlek' olarak adlandırılan bu mantarlar, doğal yapısı ve yüksek protein içeriğiyle sofralarda yerini alıyor.

Vatandaşlar, sabah erken saatlerde açık alanlara çıkarak bu doğal mantarları topluyor.

Hem doğal hem ekonomik! Kendiliğinden yetişiyor, protein kaynağı etin yerini alacak - 1. Resim

Hem besleyici hem de lezzetli olan köy mantarı, sofralarda bedava şekilde etin alternatifi olarak tüketiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ferdi Zeyrek elektrik çarpması nasıl oldu, nerede elektrik çarptı? Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin detaylar gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk kahvaltısı dünya birincisi oldu, o şehir akla geldi... İşte Türkiye'yi listenin başına taşıyan en iyi kahvaltılıklar - YaşamTürkiye dünya birincisi oldu, o şehir akla geldiBurası Türkiye! Yazın gelmesiyle sıcaklık arttı, onlar haziran ayında kar keyfi yaptı - YaşamBurası Türkiye! Haziran ayında kar keyfi yaptılarTürkiye'de bulunanlardan farklı! Derinliği 150 metre... - YaşamTürkiye'de bulunanlardan farklı! Derinliği 150 metre...Dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde korkutan sürpriz! Böylesi ilk defa görüldü - YaşamDünyaca ünlü körfezde korkutan sürpriz!Uzmanlar 'Tuvalette uzun süre kalmayın' diyerek uyardı: Sebebi ise... - YaşamUzmanlar 'Tuvalette uzun süre kalmayın' diyerek uyardı: Sebebi ise...Balkonda mangal yaptı, cezadan kaçamadı! Yetkililer uyardı - YaşamBalkonda mangal yaptı, cezadan kaçamadı! Yetkililer uyardı
Sonraki Haber Yükleniyor...