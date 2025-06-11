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Haberler > Yaşam > Burası Türkiye! Yazın gelmesiyle sıcaklık arttı, onlar haziran ayında kar keyfi yaptı

Burası Türkiye! Yazın gelmesiyle sıcaklık arttı, onlar haziran ayında kar keyfi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsimi gelse de Ardahan'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Yaylalarda baharda açan çiçeklerle karlar aynı anda görüntülendi, bazı vatandaşlar karda kaymaya çalıştı.

Bu yıl kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Ardahan'da yaylaya çıkanlar, yaz mevsiminde kar sürpriziyle karşılaşıyor.

Burası Türkiye! Yazın gelmesiyle sıcaklık arttı, onlar haziran ayında kar keyfi yaptı - 1. Resim

HAZİRAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ

2100 rakımlı Çataldere Köyü Yaylası'nı ailesiyle birlikte ziyarete gelen Muhammet Kılıç, çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylada yaz mevsiminde alışılmışın dışında kar sürprizi ile karşılaştı. Yaylanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki kar birikintileri, eteklerde çiçek açan bitki örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Burası Türkiye! Yazın gelmesiyle sıcaklık arttı, onlar haziran ayında kar keyfi yaptı - 2. Resim

"YAZ MEVSİMİNDE KAR KEYFİ YAŞIYORLAR"

Çocukları ile birlikte karda kaymanın tadını çıkartan Kılıç, ''Haziran ayında karda kayıp sonrasında rengarenk çiçeklere kavuşmak çok güzel. Burası Ardahan merkeze bağlı 2100 rakımlı Çataldere Köyü Yaylası. Yaz ayında çocuklar kar keyfini yaşıyor. Bu onlar için çok güzel ve heyecanlı'' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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