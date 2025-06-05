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Sivas'ta kene kabusu! 10 gündür mücadele ediyordu: Bir kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas&#039;ta kene kabusu! 10 gündür mücadele ediyordu: Bir kişi daha hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İlkbahar ve yaz aylarıyla birlikte artmaya başlayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili acı haberler gelmeye devam ediyor. Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kentte kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Uzamanların "Keneyi asla kendiniz çıkarmayın" uyarısının önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ölümle sonuçlandı. Halk arasında 'kene kırma' diye bilinen yöntemin çok yanlış olduğu bir kez kanıtlanmış oldu.

Sivas'ta kene kabusu! 10 gündür mücadele ediyordu: Bir kişi daha hayatını kaybetti - 1. Resim

KOLTUK ALTINA YAPIŞAN KENEYİ ÇIKARTTI

Köyde yaşayan ve 3 çocuk babası Mahmut Ağcabal, yaklaşık 10 gün önce koltuk altına yapışan keneyi çıkarttıktan sonrası rahatsızlandı. Yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne götürülen Ağcabal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Ağcabal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene kabusu! 10 gündür mücadele ediyordu: Bir kişi daha hayatını kaybetti - 2. Resim

SİVAS'TA KENEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağcabal’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Kurban Bayramı’nın ikinci günü memleketi Karaçam köyünde defnedileceği öğrenildi. Kent genelinde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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