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Son kurban Oğuzhan Aydemir oldu! Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'ü buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta vücuduna kene yapışan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte kene yüzünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Son vaka, Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Aydemir, karın bölgesine yapışan keneyi 9 gün önce kendi imkanlarıyla çıkardı.

Son kurban Oğuzhan Aydemir oldu! Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'ü buldu - 1. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Aydemir’in rahatsızlandığını gören yakınları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğuzhan Aydemir’in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü.

Son kurban Oğuzhan Aydemir oldu! Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'ü buldu - 2. Resim

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Sivas’ta kene yapışması sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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