Sivas'ta tüyler ürperten olay! Yaşlı çift tarlanın ortasında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2025 23:40 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 23:44 - Güncelleme:

Sivas’ın Suşehri ilçesinde odun toplamak için ormana giden Sefer ve Nebile Yılmaz çifti, köy kırsalında devrilen traktörün altında ölü bulundu. Çiftin dönüş yolunda kaza geçirdiği tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta ekipler, Suşehri ilçesine bağlı Erence köyünde bir tarlada tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Sabah saatlerinde odun toplamak için evlerinden ayrılan Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz’dan (79) bir daha haber alınamadı. YAŞLI ÇİFTİN FECİ ÖLÜMÜ Çocukları, arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında çift köy kırsalında ölü bulundu. Çiftin devrilen traktörün altında kaldıkları belirlendi. Yılmaz çiftinin odun topladıktan sonra köye dönerken kaza geçirdikleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haber Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11'ler belli oldu

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş