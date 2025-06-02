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Sivas'ta tüyler ürperten olay! Yaşlı çift tarlanın ortasında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde odun toplamak için ormana giden Sefer ve Nebile Yılmaz çifti, köy kırsalında devrilen traktörün altında ölü bulundu. Çiftin dönüş yolunda kaza geçirdiği tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta ekipler, Suşehri ilçesine bağlı Erence köyünde bir tarlada tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı.

Sabah saatlerinde odun toplamak için evlerinden ayrılan Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz’dan (79) bir daha haber alınamadı.

Sivas'ta tüyler ürperten olay! Yaşlı çift tarlanın ortasında ölü bulundu - 1. Resim

YAŞLI ÇİFTİN FECİ ÖLÜMÜ

Çocukları, arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında çift köy kırsalında ölü bulundu. Çiftin devrilen traktörün altında kaldıkları belirlendi.

Sivas'ta tüyler ürperten olay! Yaşlı çift tarlanın ortasında ölü bulundu - 2. Resim

Yılmaz çiftinin odun topladıktan sonra köye dönerken kaza geçirdikleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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