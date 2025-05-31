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Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11&#039;ler belli oldu
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Trendyol Süper Lig 38. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Süper Lig 2024/25 sezonunun son maçları bu hafta sonu oynanıyor. Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda ve izleme yeri netleşirken maçın ilk 11'leri de belli oldu.

Alanyaspor - Sivasspor maçı, Süper Lig'in son haftasında oynanıyor. Alanyaspor, iç sahadaki performansıyla Sivasspor karşısında avantaj ararken konuk ekibin ligden düşmesi kesinleşti.  Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda merak ediliyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. 

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor Sivasspor maçı oynanacak. 31 Mayıs Cumartesi günü 19.00'da başlayacak mücadele GAİN Park Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak. Alanyaspor Sivasspor maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Alanyaspor ilk 11: Yusuf, Batuhan, Aliti, Balkovec, Yusuf, Makouta, Janvier, Efecan, Enes, Vilhena, Arda

Sivasspor ilk 11: Ali Şaşal, Alaaddin, Samba, Emirhan, Uğur, Ziya, Charisis, Oğuzhan, Bekir, Simic, Koita

Alanyaspor, son maçında Konyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı garanti altına alırken Sivasspor ise Samsun deplasmanında 1-0 kaybedince küme düşmesi kesinleşen takımlar arasında yer alıyor. 

Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11'ler belli oldu - 2. Resim

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maç beIN Sports 1'den izlenebilecek. Bein Sports 1 üzerinden maçı izlemek için abonelik gerekiyor. Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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