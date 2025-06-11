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Kene en çok bu illerde görülüyor! Gitmeden önce dikkatli olun

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kene en çok bu illerde görülüyor! Gitmeden önce dikkatli olun
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre kene ısırması kaynaklı yayılan Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsünün en sık görüldüğü iller belli oldu. Bu bölgelere gidenler kene en çok göründüğü iller ve kene uçar mı merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının en sık görüldüğü iller belli oldu. Kene ısırığı kaynaklı virüs yaz aylarının gelmesiyle birlikte ciddi tehdit oluşturuyor. Kene en çok hangi ilde var, kene uçar mı gibi aramalar gündeme geliyor.

KENE EN ÇOK HANGİ İLDE VAR?

2024 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının en yoğun görüldüğü il Gümüşhane oldu. Bu ili sırasıyla Bayburt, Erzincan, Artvin, Sivas, Tokat, Erzurum, Bingöl, Yozgat ve Çorum takip etti. Aktarılan verilerdeki illerde vaka oranı, Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretti.

Uzmanlar, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların ve hayvancılıkla uğraşanların keneye karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Kene en çok bu illerde görülüyor! Gitmeden önce dikkat edin - 1. Resim

Keneler, ilkbahar ve yaz aylarında daha aktif hale geliyor ve özellikle otluk, çalılık alanlarda kolaylıkla insanlara tutunabiliyor. Bu nedenle KKKA’nın yaygın olduğu illerde doğa yürüyüşleri, tarla ve orman faaliyetleri sırasında uzun kollu kıyafetler giyilmesi, açık renkli giysiler tercih edilmesi ve dönüşte vücut kontrolü yapılması büyük önem taşıyor.

Vücuda yapışmış bir kene fark edildiğinde çıplak elle çıkarılmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Kene en çok bu illerde görülüyor! Gitmeden önce dikkat edin - 2. Resim

KENE UÇAR MI?

Yaz aylarında kırsal alanlarda sıkça karşılaşıkan kenelerle ilgili en çok sorulan sorulardan biri "Kene uçar mı?" oluyor. Uzmanlara göre kenelerin uçtuğu bilgisi halk arasında yaygın olsa da teknik olarak yanlış biliniyor. Keneler ne uçar ne de zıplar. Kanatları olmayan parazitler olarak literatüre geçmiştir. Çimenlerin ve otların üzerine tırmanıp hareketsizce bekler. Yanlarından geçen insan ya da hayvana tutunarak vücuda geçer. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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