Evcil hayvanlarını köpek oteline bıraktılar! Kahreden haber sonrası aile davacı oldu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Tetik ailesi, Tarçın isimli köpeklerini hayvan oteline bıraktı. Tarçın hayvan otelinden kaçarken, günler sonra ölü olarak bulundu. Tarçın'ın ölümüyle ilgili aile, hayvan oteli işletmecisi hakkında davacı oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Tetik ailesi, iddialarına göre bayram tatili için yurt dışına çıkmadan önce Tarçın isimli köpeklerini ilçedeki bir hayvan oteline bıraktı. Aile, köpeğin işletmenin ihmali sonucu kaçtığını ve günler sonra çevre yolunda ölü bulunduğunu öne sürerken, daha sonra olayı yargıya taşıyarak hukuki süreç başlattı. Hasan Ali Yücel Meydanı'nda basın açıklaması yapan aileye hayvanseverler de köpekleriyle katılarak destek verdi.

Tarçın'ın kaybolmasının ardından gönüllülerle birlikte günlerce arama yaptıklarını söyleyen İsmail Tolga Tetik şunları söyledi:

"EVİMİZDE BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR"

"Çok büyük bir ihmal sonucu yavrumuzu kaybettik. Canımızdan can gitti. 'Bu tasma ile gezdirmeyin' diye defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı. Ne yazık ki Tarçın kaçırıldı ve hayatını kaybetti. Yurt dışında olmamıza rağmen çevremizi seferber ettik ama işletme hiçbir arama çalışmasına katılmadı. Sonunda biz bulduk. En çok da işletmenin sorumluluk almadan, üstüne kendini öven sosyal medya paylaşımları yapması bizi derinden yaraladı. Beş kişilik ailem şimdi dört kişi. Evimizde büyük bir boşluk var"

"ELLERİM KIRILAYDI DA BIRAKMASAYDIM"

Umay Ergüven Tetik ise, "Güvenip para karşılığında emanet ettiğimiz otelde, tüm uyarılarımıza rağmen ihmaller zinciri sonucu yavrumuz kaybedildi. Nasıl kaybolduğunu hâlâ bilmiyoruz. Hukuki süreç başlatıldı. Ancak bu kişi köpeğimizi aramak için hiçbir çaba göstermedi. Üstelik sosyal medyada hem reklam yapmaya devam ediyor hem de bizi suçlayan ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunuyor. Evladımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da onu oraya bırakmasaydım." diye konuştu.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan işletme ise, iddiaları kabul etmedi. Açıklamada, "İşletmemin ve şahsımın hayvan sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Yönetmeliklere uygun olarak her yıl denetlenen, güvenlik önlemleri tam olan işletmemde bugüne kadar hiçbir hayvana zarar gelmemiştir. Sahiplerinin sorumsuzluğu yüzünden üzerimize atılan suçlamaları kabul etmiyoruz. Tek üzüntüm, bir yavrumuzun canını kaybetmesidir" denildi.