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Böyle düğün davetiyesi görülmedi! Kızının düğünü için özel hazırladı, davetliler şaşkına dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Böyle düğün davetiyesi görülmedi! Kızının düğünü için özel hazırladı, davetliler şaşkına dönüyor
Muğla, Menteşe, Fotoğrafçı, Şaşkınlık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Menteşe ilçesinin en eski fotoğrafçılarından birisi olan Sadri Uysal, kızının düğünü için sıra dışı bir düğün davetiyesi zarfı hazırladı. Yaklaşık 2 bin 500 adet davetiye hazırlayan Uysal, zarfların ön kısmına davet edilenlerin fotoğraflarını bastırdı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 35 yıldır fotoğrafçılık yapan Sadri Uysal, kızının 12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek düğün davetiyeleri için 4 ay önceden hazırlıklara başladı.

Meslek hayatı boyunca müşteri için çektiği fotoğrafları tek tek arşivden çıkaran Uysal, düğün davetiyesi zarfının üzerine davet edilecek misafirin ismini yazmak yerine fotoğrafını yapıştırdı.

Fotoğraflarını bulamadığı tanıdıklarının fotoğraflarını ise sosyal medyadan temin etti.

"İLK DEFA BÖYLE DAVETİYE TASARLADIM"

Yıllardır yaptığı mesleğinin avantajını düğün davetiyesine yansıttığını belirten Sadri Uysal, "Menteşe ilçesinde 35 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum. Kızım Selin’in düğün davetiyesi için sıra dışı bir davetiye olmasını istedim ve aklıma müşterilerimin arşivimde olan fotoğraflarını davetiye zarfının üzerine yapıştırmak geldi. Muğla’da ilk defa böyle davetiye tasarladım. Davetiye bıraktığım dostlarım zarfı görünce çok şaşırıyorlar. İlginç davetiye olması nedeniyle çok olumlu tepkiler aldım" dedi.

Böyle düğün davetiyesi görülmedi! Kızının düğünü için özel hazırladı, davetliler şaşkına dönüyor - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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