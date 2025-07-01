Takı töreni 5 saat sürdü, toplanan para say say bitmedi! Aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu

Van'da düzenlenen aşiret düğünü son dönemin en yoğun düğünlerinden biri oldu. 9 bin kişiye yemek ikramı yapılan ve 1 ton etin tüketildiği düğünde, geline 2 kilo altın, damada ise 6 buçuk milyon TL takıldı.

Van'da Xelilan Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş adamı Orhan Cintan'ın kardeşi eski Bostaniçi Belediye Başkanı Halil Cintan'ın yeğeni Orhan Cintan, iş adamı İdris Parlak'ın kızı Bahar Parlak ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağladığı düğün son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.

1 TON ET TÜKETİLDİ

1 ton etin tüketildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

TAKI TÖRENİ 5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 5 saat süren takı töreni sonunda damada 6 buçuk milyon TL bahşiş, geline ise 2 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 14 kişi saydı.

9 BİN KİŞİYE YEMEK İKRAMI

Düğün töreni sonunda katılımcılara teşekkür eden toy büyüğü iş adamı Haşim İnan, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dileyerek, "Çok güzel bir düğün oldu. Düğünümüze Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan katılım sağlandı. İki gün süren düğünümüzde yaklaşık 9 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Damadın Abisi Ünal Cintan ise gelen bütün misafirlere teşekkür ederek, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.