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Yeni evli çiftler tarlalara akın ediyor! Tarım arazileri stüdyoya dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa, Ayçiçeği, Düğün, Fotoğraf, Tarım, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin tahıl ambarlarından olan Şanlıurfa'da ayçiçeğinin açmasıyla birlikte araziler sarıya boyadı. Yenin evlenen çiftler, bu fırsatı değerlendirip tarlaları doğal düğün stüdyosuna çevirdi.

Şanlıurfa'da araziler ayçiçekleriyle sarıya boyandı.  Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğündeki (TİGEM) 101 bin 785 dekar alana ekilen ayçiçeği, çiçek açtı.

Araziler, göz alıcı manzarasıyla hem düğün fotoğrafçılarının hem de vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yeni evlenen çiftler, bu fırsatı değerlendirip düğün fotoğrafı çekmek için ayçiçeği tarlalarına akın ediyor.

Evli çiftler tarlalara akın ediyor! Tarım arazileri stüdyoya dönüştü - 1. Resim

"ANI OLSUN DİYE FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİK"

Doğal bir düğün fotoğrafı stüdyosuna dönen araziler, eşsiz fotoğrafların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Mayıs ayında ekilen ve haziran ayı itibarıyla çiçeklenmeye başlayan ayçiçeği tarlasında hatıra fotoğrafı çeken Mehmet Atan, "Ceylanpınar'a giderken yol boyu ayçiçeklerin çok güzel manzarası var. Biz de durup anı olsun diye fotoğraf çekmek istedik" diye konuştu.

Evli çiftler tarlalara akın ediyor! Tarım arazileri stüdyoya dönüştü - 2. Resim

Evli çiftler tarlalara akın ediyor! Tarım arazileri stüdyoya dönüştü - 3. Resim

Evli çiftler tarlalara akın ediyor! Tarım arazileri stüdyoya dönüştü - 4. Resim

Evli çiftler tarlalara akın ediyor! Tarım arazileri stüdyoya dönüştü - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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