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Evlilik hazırlığı yapanları ilgilendiriyor! Düğün çekimlerinde yeni dönem

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Evlilik hazırlığı yapanları ilgilendiriyor! Düğün çekimlerinde yeni dönem
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düğün ve doğum gibi özel günlerde fotoğraf çekimi yapacak kişiler için 'yetkin fotoğrafçı' dönemi başlıyor. Sektörde hizmet kalitesinin artması ve tüketicilerin korunması için harekete geçen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), çekim yapan kişilere yönelik standartları belirleyen 'etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı' ulusal yeterliliğini onayladı.

Sosyal medyanın hayatımızda daha etkin rol oynamaya başlaması ile özel günlerde yapılan çekimler popülerliğini artırdı. Düğün, nişan, doğum ve mezuniyet gibi törenlerde yapılan özel çekimlerde kaliteyi artırmak ve tüketicileri korumak için yeni bir karar alındı.

ULUSAL YETERLİLİK KABUL EDİLDİ

Bir yandan çalışma hayatına nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırırken diğer yandan mesleklerin standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), bugüne kadar yaklaşık 950 mesleğin standartlarını belirledi. Kurum, son olarak 4'üncü seviye "etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı" mesleği için hazırlanan ulusal yeterliliği kabul etti.

SINAVLARDA BAŞARILI OLMALARI BEKLENİYOR

Söz konusu ulusal yeterlilikle düğün, nişan, doğum, mezuniyet gibi özel günlerde toplantı, konferans, davet gibi resmi etkinliklerde fotoğraf ve video çekimi yaparak albüm hazırlayan kişinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile bu bilgi ve becerilerin ne tür ölçme yöntemleriyle değerlendirilerek belgelendirileceği tanımlandı.

Etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı yeterliliğindeki adaylardan, etkinlik fotoğraf ve video çekimi hazırlıklarını yapması, bu çekimleri gerçekleştirip albüm hazırlama sürecini yürütmesi ve etkinlik sonrası işlemleri yapması bekleniyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı adaylarının, yeterliliklerde tanımlanan teorik ve performans sınavlarında başarılı olmaları gerekiyor.

Evlilik hazırlığı yapanları ilgilendiriyor! Düğün çekimlerinde yeni dönem - 1. Resim

"YETKİN KİŞİLERCE ÇEKİLMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Yeni ulusal yeterliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti:

"Hayatımızda önemli anların ve günlerin canlı kalmasını sağlayan fotoğraf ve videoların, ilgili sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış yetkin kişiler tarafından çekilmesi ve albümleştirilmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda, sınav ve belgelendirme süreçlerinin de başlamasıyla sektörde hizmet kalitesinin artması ve tüketicilerin korunması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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