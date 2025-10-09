Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Türkiye'nin huzuru" için havadan denetim! Bakan Yerlikaya'dan Hakkari'de sınır nöbeti

"Türkiye'nin huzuru" için havadan denetim! Bakan Yerlikaya'dan Hakkari'de sınır nöbeti

- Güncelleme:
İçişleri Bakanı, İran Sınırı, Güvenlik, Sınır Güvenliği, Jandarma, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari, Yüksekova, Dağlıca, Aktütün, Yeşilova, Hacı Bey Çayı, Esendere bölgesi ve İran sınır hattında havadan incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, paylaşımını "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından Hakkari'de helikopterle havadan inceleme yaptığı görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği videoda, kendisine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Hakkari Valisi Ali Çelik'in eşlik ettiği görüldü.

İnceleme esnasında yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, paylaşımını "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptı.

"CANLA BAŞLA GÖREV YAPAN KAHRAMANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Ali Yerlikaya, ayrıca, Hakkari Yüksekova'da, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaretine ilişkin de paylaşımda bulundu.

Ziyarette hudut hattında görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldiklerini belirten Yerlikaya, "Kahraman jandarmamız vatan nöbetinde, gece gündüz demeden, her türlü hava ve arazi şartında görevini ifa etmektedir. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için canla başla görev yapan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında ziyarete ilişkin görsellere de yer verdi.

