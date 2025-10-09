Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı, çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı, çok sayıda kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Uyuşturucu Operasyonu, Hapis, Esrar, Emniyet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul’da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438 buçuk kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik" dedi. Yerlikaya operasyonlarda 11 kişinin de yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu İstanbul’un farklı ilçelerinde operasyon düzenlendiğini kaydetti.

4 MİLYONDAN FAZLA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yapılan ortak çalışmalar sonucu; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438 buçuk kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'de istifa! Başkan İsmail Cinbir görevden affını istedi...Bu gece deprem nerede oldu? 9 Ekim son depremler listesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serdar Öktem suikastı için 90 gün hazırlanmışlar! Talimat Daltonlar'dan keşif Gündoşmuş'tan - 3. SayfaSerdar Öktem suikastı dosyası derinleşiyor!Kuşadası'nda feci kaza! Yol temizleme aracına çarpan sürücü canından oldu - 3. SayfaKuşadası'nda feci kaza!Tahliye sözüyle ailelerden para aldı! Avukata suçüstü - 3. SayfaTahliye sözüyle ailelerden para aldı! Avukata suçüstüBatman'da iki grup arasında kavga: 1'i polis, 8 kişi yaralandı - 3. Sayfaİki grup arasında kavga: 1'i polis, 8 kişi yaralandıİzmir'de gözaltına alınmıştı: Suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı tutuklandı - 3. SayfaSuç örgütü lideri Necati Arabacı hakkında karar!Adana'da kontrolden çıkan araç taklalar attı! Can kaybı ve yaralanma var - 3. SayfaAdana'da kontrolden çıkan araç taklalar attı! Can kaybı ve yaralanma var
Sonraki Haber Yükleniyor...