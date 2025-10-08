Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlülere uyuşturucu soruşturması! İrem Derici nişan gününde Adli Tıp Kurumu’nda görüntülendi

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! İrem Derici nişan gününde Adli Tıp Kurumu’nda görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu operasyonunda ifade veren ünlüler ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan, idrar ve saç örnekleri verdi. Akşam nişanı olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı İrem Derici, Adli Tıp Kurumu bahçesinde görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan ünlü isimler, kan, idrar ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İREM DERİCİ KAMERALARA YANSIDI

Akşam nişanı olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı İrem Demirci, Adli Tıp Kurumu bahçesinde görüntülendi. Derici ve soruşturmada ismi geçen diğer isimler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından tekrar otobüse bindirildi. Ünlü isimleri taşıyan otobüs, Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! İrem Derici nişan gününde Adli Tıp Kurumu’nda görüntülendi - 1. Resim

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! İrem Derici nişan gününde Adli Tıp Kurumu’nda görüntülendi - 2. Resim

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İfadesine başvurulan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer’den açıklama geldi. Mermer şunları söyledi:

“Şu an ifade veriyorlar. İfadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekler. Müvekkilim son 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımına özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde bu ortaya çıkacak. Dosyada gizlilik kararı var. Detayları göremiyoruz. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Şu anda gözaltı işlemi değil, ifadelerine başvuruyorlar. Yurt dışında olanlar için döndüklerinde ifadelerine başvurulacak. Nezarethanede değil şu anda misafir ediliyorlar.”

İŞTE LİSTEDEKİ ÜNLÜLER

İfade işlemleri ve kan örneği alınacak olan isimler şunlar:

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fiyatı 18 günde 3,5 milyon lira artırdı! Fırsatçılara 150'şer bin lira ceza kesildiBu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Demet Evgar uyuşturucu operasyonu nedeniyle evinden alındı! Bahar dizisinin seti durdu - MagazinOperasyonla evinden alındı! Fenomen dizide set durduŞarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bilirkişi heyeti incelemesi başladı - MagazinEvinin önünde hareketli dakikalar!Sözlenecekken karakolluk oldu! İrem Derici'nin avukatından açıklama geldi - MagazinAvukatı açıkladı! Son 1 yıldır...Uyuşturucu operasyonunda ünlüler ifade verdi: İşte ilk görüntüler... - MagazinÜnlülere uyuşturucu operasyonundan ilk görüntüler...Gözaltına alınan İrem Derici’ye şok: Söz törenine saatler kala jandarma kapısını çaldı - MagazinSöz günü gözaltı: Saatler kala jandarma kapısını çaldıUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici’nin avukatından ilk açıklama - MagazinUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici’nin avukatından ilk açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...