Ünlülere uyuşturucu soruşturması! İrem Derici nişan gününde Adli Tıp Kurumu’nda görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan ünlü isimler, kan, idrar ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İREM DERİCİ KAMERALARA YANSIDI

Akşam nişanı olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı İrem Demirci, Adli Tıp Kurumu bahçesinde görüntülendi. Derici ve soruşturmada ismi geçen diğer isimler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından tekrar otobüse bindirildi. Ünlü isimleri taşıyan otobüs, Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İfadesine başvurulan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer’den açıklama geldi. Mermer şunları söyledi:

“Şu an ifade veriyorlar. İfadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekler. Müvekkilim son 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımına özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde bu ortaya çıkacak. Dosyada gizlilik kararı var. Detayları göremiyoruz. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Şu anda gözaltı işlemi değil, ifadelerine başvuruyorlar. Yurt dışında olanlar için döndüklerinde ifadelerine başvurulacak. Nezarethanede değil şu anda misafir ediliyorlar.”

İŞTE LİSTEDEKİ ÜNLÜLER

İfade işlemleri ve kan örneği alınacak olan isimler şunlar:

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali.