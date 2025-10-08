Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gözaltına alınan İrem Derici'ye şok: Söz törenine saatler kala jandarma kapısını çaldı

Gözaltına alınan İrem Derici’ye şok: Söz törenine saatler kala jandarma kapısını çaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözaltına alınan İrem Derici’ye şok: Söz törenine saatler kala jandarma kapısını çaldı
Magazin Haberleri

İstanbul’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi birçok ünlü isim gözaltına alındı. Derici’nin bugün erkek arkadaşı DJ Melih Kunukçu ile söz töreni yapmayı planladığı öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımıyla ilgili düzenlediği operasyonda, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi birçok ünlü isim gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında, ünlüler ifadelerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

SÖZ GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan İrem Derici, kısa süre önce yaptığı açıklamada 8 Ekim’de erkek arkadaşı DJ Melih Kunukçu ile söz töreni yapacağını duyurmuştu. Ancak Derici, törenin gerçekleşeceği günün sabahında Fulya’daki evinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İrem Derici’ye şok: Söz törenine saatler kala jandarma kapısını çaldı - 1. Resim

İrem Derici - Melih Kunukçu

SON PAYLAŞIMINDA "BUGÜN SÖZLENİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan İrem Derici, dün akşam arkadaşlarıyla bir mekanda buluştuktan sonra erkek arkadaşının fotoğrafını paylaşarak, "Ben bu garip insanla bugün sözleniyorum. Allah’ım sonumuzu hayır et" notunu düştü.

Gözaltına alınan İrem Derici’ye şok: Söz törenine saatler kala jandarma kapısını çaldı - 2. Resim

 

