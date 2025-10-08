Kubilay Aka neden gözaltına alındı, tutuklandı mı soruları kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım ve Duygu Özaslan gibi isimlerin de buluınduğu çok sayıda ünlü, ifadeleri alınmak üzere jandarma eşliğinde götürüldü.

KUBİLAY AKA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü oyuncu Kubilay Aka İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde evinde yapılan arama sonrasında jandarma ekipleri tarafından alınan Aka, ifadeye götürülen 19 ünlü isimden biri oldu. Operasyonun Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirşildiği bildirildi.

Kubilay Aka’nın da aralarında bulunduğu isimlerin, ifade işlemleri ve kan testleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, ünlü isimlerden alınan kan örnekleri analiz edildikten sonra savcılığa gönderilecek ve incelemelerin ardından adli süreç hakkında karar verilecek.

KUBİLAY AKA TUTUKLANDI MI?

Kubilay Aka hakkında tutuklama kararı verilmedi. Oyuncunun da dahil olduğu 19 kişinin ifadeleri alınmaya devam ediyor. Kan tahlillerinin sonuçlarına göre savcılık, tutuklama veya serbest bırakma yönünde karar verecek.

ÜNLÜLERE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanat ve medya dünyasından birçok tanınmış ismi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlattı.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Kaan Yıldırım, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Ziynet Sali, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Ceren Moray ve Zeynep Meriç Aral Keskin gibi isimler de ifadeye çağrıldı.

Ünlü isimlerin ifadeleri alındıktan ve test sonuçları tamamlandıktan sonra kamuoyuna resmi açıklama yapılması bekleniyor.