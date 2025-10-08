Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kubilay Aka neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Kubilay Aka neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesş
- Güncelleme:
Kubilay Aka neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?
Kubilay Aka, Uyuşturucu, Gözaltı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İfade, Narkotik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesş

Kubilay Aka neden gözaltına alındı, tutuklandı mı soruları kamuoyunca merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında, ünlü oyuncu Kubilay Aka da sabah saatlerinde gözaltına alındı. Savcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon, sanat ve medya dünyasından birçok tanınmış ismi kapsadı.

Kubilay Aka neden gözaltına alındı, tutuklandı mı soruları kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım ve Duygu Özaslan gibi isimlerin de buluınduğu çok sayıda ünlü, ifadeleri alınmak üzere jandarma eşliğinde götürüldü.

Kubilay Aka neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? - 1. Resim

KUBİLAY AKA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü oyuncu Kubilay Aka İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde evinde yapılan arama sonrasında jandarma ekipleri tarafından alınan Aka, ifadeye götürülen 19 ünlü isimden biri oldu. Operasyonun Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirşildiği bildirildi.

Kubilay Aka’nın da aralarında bulunduğu isimlerin, ifade işlemleri ve kan testleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, ünlü isimlerden alınan kan örnekleri analiz edildikten sonra savcılığa gönderilecek ve incelemelerin ardından adli süreç hakkında karar verilecek.

Kubilay Aka neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? - 2. Resim

KUBİLAY AKA TUTUKLANDI MI?

Kubilay Aka hakkında tutuklama kararı verilmedi. Oyuncunun da dahil olduğu 19 kişinin ifadeleri alınmaya devam ediyor. Kan tahlillerinin sonuçlarına göre savcılık, tutuklama veya serbest bırakma yönünde karar verecek.

Kubilay Aka neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? - 3. Resim

ÜNLÜLERE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanat ve medya dünyasından birçok tanınmış ismi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlattı.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Kaan Yıldırım, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Ziynet Sali, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Ceren Moray ve Zeynep Meriç Aral Keskin gibi isimler de ifadeye çağrıldı.

Ünlü isimlerin ifadeleri alındıktan ve test sonuçları tamamlandıktan sonra kamuoyuna resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesş

ABD–İsrail'in gizli operasyonu ortaya çıktı! Donanma mensubunun annesi Gazze’den çıkarıldıGözaltına alınan İrem Derici’ye şok: Söz törenine saatler kala jandarma kapısını çaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İrem Derici neden gözaltına alındı? Avukatından ilk açıklama geldi - Haberlerİrem Derici neden gözaltına alındı? Avukatından ilk açıklama geldiHangi ünlülere operasyon yapıldı, listede kimler var? Ünlülere uyuşturucu operasyonu! - HaberlerHangi ünlülere operasyon yapıldı, listede kimler var? Ünlülere uyuşturucu operasyonu!Duygu Özaslan gözaltına mı alındı, neden? Birçok ünlü isme operasyon düzenlendi! - HaberlerDuygu Özaslan gözaltına mı alındı, neden? Birçok ünlü isme operasyon düzenlendi!Hadise gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? - HaberlerHadise gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?Demet Evgar neden gözaltına alındı son dakika? - HaberlerDemet Evgar neden gözaltına alındı son dakika?Mert Yazıcıoğlu gözaltına mı alındı, neden? Operasyon yapılan ünlü isimler arasında! - HaberlerMert Yazıcıoğlu gözaltına mı alındı, neden? Operasyon yapılan ünlü isimler arasında!
Sonraki Haber Yükleniyor...