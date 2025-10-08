İrem Derici neden gözaltına alındı? Avukatından ilk açıklama geldi

İrem Derici, bugün sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinde düzenlenen operasyon kapsamında Şişli'deki evinde gözaltına alındı.

38 yaşındaki pop şarkıcısının avukatı konuyla ilgili açıklamada bulunurken Derici'nin dahil olduğu soruşturmanın detayları, gözaltı süreci ve ifade işlemleri merak uyandırdı. Peki, İrem Derici neden gözaltına alındı? İşte tüm detaylar...

İREM DERİCİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

38 yaşındaki İrem Derici, uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla Şişli'deki evinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İrem Dericinin avukatı Mermer şunları söyledi:

"Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir."

İREM DERİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İrem Derici, 21 Mart 1987 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 2010'lu yılların başından itibaren çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Müzik yolculuğuna 4 yaşındayken org çalarak başlayan sanatçı, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık eğitimi almasına rağmen müzik tutkusundan vazgeçmedi. Profesyonel kariyerine DMC etiketiyle yayınladığı "Zorun Ne" adlı şarkıya adım atan İrem Derici, "Kalbimin Tek Sahibi", "7'si ve 24'ü1" ve " Bomba" gibi hitlerle müzik listelerinde birinci sıraya yerleşti.