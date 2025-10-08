Hadise gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü'nin yürüttüğü kapsamlı soruşturma çerçevesinde, aralarında Hadise'nin de bulunduğu bir grup ünlü isme yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmanın merkezinde "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamaları yer alıyor. Toplam 19 kişi kapsayan gözaltı listesinde bazı isimler yakalanırken, diğer şüphelilerin bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Peki, Şarkıcı Hadise neden gözaltına alındı? İşte tüm detaylar...

HADİSE GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

8 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan son dakika haberlerine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince ""uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla yürütülen operasyon kapsamında Hadise gözaltına alınmıştır.

Hadise'nin ifade işlemleri ve gözaltı süreci için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Operasyonun, sosyal medya ve kamuya açık platformlarda yapılan paylaşımların ihbar niteliğinde değerlendirilmesi üzerine başlatıldığı aktarıldı.

HADİSE AÇIKGÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hadise Açıkgöz, 22 ekim 1009 85'te Belçika'nın Mall şehrinde Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Türk-Belçikalı şarkıcıdır.

2003 yılında müzik kariyerine adım atan hadise, 2025'te çıkardığı ilk albümü Sweat'teki "Stir Me Up" şarkısıyla tanındı. 2008'de yayımladığı Hadise albümüyle Türkiye'de çıkış yaptı. "Deli Oğlan" parçasıyla büyük başarı elde etti. 2009 Eurovision şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "Düm Tek Tek" adlı şarkıyla temsil ederek dördüncü oldu.

Sonraki yıllarda Fast Life, Kahraman, Aşk Kaç Beden Güyer?, Tavsiye ve Şampiyon gibi albümlerle müzik kariyerine devam etti. 2011-2020 yılları arasında O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yaptı.