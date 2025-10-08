Mert Yazıcıoğlu gözaltına mı alındı, neden?

'Mert Yazıcıoğlu gözaltına mı alındı' son dakika gelişmesi gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde pek çok ünlü isme operasyon düzenlendi.

MERT YAZICIOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

Mert Yazıcıoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınarak soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla gerçekleştirildi. Yazıcıoğlu'nun yanı sıra sektörden birçok tanınmış figür de benzer şekilde prosedür için yetkililere sevk edildi.

Aralarında Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu pek çok isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

MERT YAZICIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mert Yazıcıoğlu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve özellikle "kullanımını özendirmek" suçlamaları çerçevesinde başlatılan geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İfade ve kan örneği alınması için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.