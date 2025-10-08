Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hangi ünlülere operasyon yapıldı, listede kimler var? Ünlülere uyuşturucu operasyonu!

Hangi ünlülere operasyon yapıldı, listede kimler var? Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
Sabah saatlerinde 'ünlülere uyuşturucu operasyonu' konusu gündeme geldi. İstanbul İl Jandarma’nın narkotik şubesi, aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu listeye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınanların isim listesi ve operasyonun kapsamı merak edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan operasyon sabah saatlerinde başladı. Hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma açılan birçok tanınmış isme ait adresler başta olmak üzere çeşitli noktalarda arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerin listesi belli oldu. 

HANGİ ÜNLÜLERE OPERASYON YAPILDI?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturması doğrultusunda sabahın erken saatlerinde birden fazla adrese baskınla başladı. Bu kapsamda, müzik, sinema ve sosyal medya alanlarından tanınmış 19 isim, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamasıyla ifadeleri alınmak ve kan örnekleri toplanmak üzere jandarma birimine sevk edildi. 

Hangi ünlülere operasyon yapıldı, listede kimler var? Ünlülere uyuşturucu operasyonu! - 1. Resim

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU İSİM LİSTESİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan veya ifadeye çağrılan 19 ünlü ismin tam listesi şu şekilde:

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Hadise Açıkgöz

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Berrak Tüzünaç

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu

Feyza Altun

Derin Talu

Deren Talu

Ziynet Sali

Birce Akalay

Metin Akdülger

Ceren Moray Orcan

 

 

