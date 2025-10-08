Hangi ünlülere operasyon yapıldı, listede kimler var? Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
Sabah saatlerinde 'ünlülere uyuşturucu operasyonu' konusu gündeme geldi. İstanbul İl Jandarma’nın narkotik şubesi, aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu listeye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınanların isim listesi ve operasyonun kapsamı merak edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan operasyon sabah saatlerinde başladı. Hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma açılan birçok tanınmış isme ait adresler başta olmak üzere çeşitli noktalarda arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerin listesi belli oldu.
HANGİ ÜNLÜLERE OPERASYON YAPILDI?
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturması doğrultusunda sabahın erken saatlerinde birden fazla adrese baskınla başladı. Bu kapsamda, müzik, sinema ve sosyal medya alanlarından tanınmış 19 isim, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamasıyla ifadeleri alınmak ve kan örnekleri toplanmak üzere jandarma birimine sevk edildi.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU İSİM LİSTESİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan veya ifadeye çağrılan 19 ünlü ismin tam listesi şu şekilde:
Dilan Polat
Engin Polat
İrem Derici
Hadise Açıkgöz
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Berrak Tüzünaç
Duygu Özaslan Mutaf
Demet Evgar Babataş
Zeynep Meriç Aral Keskin
Özge Özpirinçci
Mert Yazıcıoğlu
Feyza Altun
Derin Talu
Deren Talu
Ziynet Sali
Birce Akalay
Metin Akdülger
Ceren Moray Orcan