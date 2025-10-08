Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Demet Evgar neden gözaltına alındı son dakika?

Demet Evgar neden gözaltına alındı son dakika?

Güncelleme:
Demet Evgar neden gözaltına alındı son dakika?
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın Narkotik Şube Müdürlüğü, aralarında Demet Evgar gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda ünlüye sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Ardından Demet Evgar gözaltına alınma nedeni araştırılmaya başlandı. Son dakika gelişmesinin detayları merak ediliyor.

İstanbul merkezli uyuşturucuyla mücadele operasyonu, tanınmış sanatçı ve oyuncuları hedef alarak gündemin ilk sırasına yükseldi. Aralarında ünlü oyuncu Demet Evgar Babataş'ın da bulunduğu operasyon sonrası 'Demet Evgar gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı' son dakika gelişmeleri merak edildi. 

DEMET EVGAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI SON DAKİKA?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bu sabah geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Demet Evgar Babataş'ta gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Şüphe kapsamında Evgar'dan da kan örneği ve ifadesinin alınması amacıyla  İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER

-Dilan POLAT
-Engin POLAT
-İrem DERİCİ
-Kubilay AKA
-Kaan YILDIRIM
-Hadise AÇIKGÖZ
-Berrak TÜZÜNATAÇ
-Duygu Özaslan MUTAF
-Demet Evgar BABATAŞ
-Zeynep Meriç ARAL KESKİN
-Özge ÖZPİRİNÇCİ
-Mert YAZICIOĞLU
-Feyza ALTUN
-Derin TALU
-Deren TALU
-Ziynet SALİ
-Birce AKALAY
-Metin AKDÜLGER
-Ceren Moray ORCAN

