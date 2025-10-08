Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dilan Polat ve Engin Polat neden gözaltına alındı? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor

Dilan Polat ve Engin Polat neden gözaltına alındı? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor
Son dakika Dilan Polat ve Engin Polat sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ardından 'Dilan Polat ve Engin Polat neden gözaltına alındı' aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, sabah saatlerinde İstanbul Çekmeköy’deki villalarından polis ve jandarma ekipleri eşliğinde yeniden gözaltına alındı.

SON DAKİKA DİLAN POLAT GÖZALTINA MI ALINDI?

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Çekmeköy’deki villalarına sabah saatlerinde baskın yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Operasyonun eş zamanlı olarak başka ünlü isimlere de uzandığı belirtiliyor; şarkıcı İrem Derici de aynı soruşturma dosyasında adı geçen isimler arasında anıldı. 

Henüz gözaltına alınma kararının resmi açıklaması yapılmadı. Emniyet ve savcılık kaynaklarından gelen bilgiler zamanla netleşecek.

DİLAN VE ENGİN POLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Dilan Polat ve Engin Polat’ın daha önce yürütülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma / yönetme”, “kara para aklama”, “yasa dışı bahis” gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu iddia edilmişti. İddianame aşamasında Polat çifti 40'ar yıla kadar hapis ile yargılanmıştı. Dilan Polat 9 ay tutukluluğun ardından 19 Ağustos'ta, Engin Polat ise 6 Eylül'de serbest kalmıştı. 

Çiftin gözaltına alınma sebebi ise ortaya çıktı. Aralarında İrem Derici, Hadise gibi isimlerin olduğu pek çok isim de uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenledi.

